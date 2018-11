Adelsheim. Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr am Freitagnachmittag die B 292 von Schefflenz in Richtung Adelsheim. Gegen 15 Uhr überholte er laut Polizei vor einer scharfen Rechtskurve einen vorausfahrenden Pkw. Dabei kam er wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, schrammte an der Leitplanken entlang, wurde wieder auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zu Fall. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. (pol)