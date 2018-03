Adelsheim. (pol/rl) Ein Streit in einer Wohnung im Friedrich-Gerner-Ring eskalierte am späten Montagabend. Laut Polizeibericht beschwerten sich Nachbarn gegen 23 Uhr zum ersten Mal über den lauten Streit. Eine Polizeistreife traf vor Ort eine Bewohnerin und zwei Männern an. Als die drei versprachen, in Zukunft leiser zu sein, rückten die Beamten wieder ab.

Kurze Zeit später wurde es jedoch wieder laut in der Wohnung und die Polizei kam zum zweiten Mal. Diesmal rückten gleich zwei Streifen des Polizereviers Buchen an. Vor der Wohnung, in der noch immer heftig gestritten wurde, stand ein betrunkener 19-jähriger Mann. Dieser weigerte sich seinen Ausweis zu zeigen und hinderte die Polizisten daran, die Wohnung zu betreten. Als der junge Mann nach den Beamten trat, brachten sie den 19-Jährigen zu Boden und legten ihm Handschließen an.

Das bekam ein schwer betrunkener 41-Jähriger in der Wohnung mit, der dem 19-Jährigen helfen wollte. Er drohten den Polizisten, sie umzubringen und lag kurz darauf ebenfalls mit Handschellen am Boden.

Die beiden Männer wurden auf das Revier und dort in Zellen gebracht. Hier tobte der 19-Jährige weiter: Er trat ständig gegen die Türe, weshalb die Polizisten ihm zusätzlich Fußfesseln anlegten. Alkoholtests ergaben, dass der 19-Jährige rund 1,5 Promille, der 41-Jährige knapp 2,7 Promille intus hatte.