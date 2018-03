Adelsheim. Eine Bewohnerin vergaß am Donnerstagabend, 15. August, in der Ritterbrunnerstraße beim Verlassen des Hauses im Keller eine Herdplatte auszuschalten. Laut Polizei verschmorte ein Topf auf der eingeschalteten Herdplatte gegen 21 Uhr daraufhin so stark, dass eine Frau im Haus laut um Hilfe rufen musste. Ein Nachbar rettete die 82-Jährige aus dem Gebäude. Dabei zogen sich beide Rauchgasvergiftungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die freiwillige Feuerwehr aus Adelsheim und Sennfeld war vor Ort. Den Schaden schätzt die Polizei auf 800 Euro. (pol)