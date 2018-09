Adelsheim. (pol/ar) Das Auto war abgemeldet, die Kennzeichen hatten keinen amtlichen Stempel, und der Fahrer hatte noch nicht einmal einen Führerschein: Dies entdeckten die Polizeibeamten bei einer Kontrolle gegen 1 Uhr in der Nacht auf Mittwoch, 2. Juli, in der Adelsheimer Straße "Am Bahnhof".

Die Polizei teilt mit, dass die Beamten einen roten VW-Polo eines 20-Jährigen kontrollierten und dabei feststellten, dass der Autofahrer mit einem eigentlich abgemeldeten Pkw unterwegs war. An den hatte er entstempelte Kennzeichen angebracht. Ferner war der 20-Jährige wieder einmal mit einem Pkw unterwegs, ohne einen Führerschein zu besitzen.

Die Kennzeichen wurden schon vernichtet, der PKW-Schlüssel wurde ebenfalls beschlagnahmt, und der junge Mann musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Er wird nun eine Sammelanzeige bekommen.