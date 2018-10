Adelsheim. Bei einem Verkehrsunfall in der Marktstraße wurde ein 12-jähriges Mädchen am Samstag gegen 11.20 Uhr leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Audifahrer streifte die junge Fußgängerin am Arm, als sie gerade den Gehweg entlanglief. Danach fuhr der Verursacher laut Polizei in Richtung Sennfeld davon, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Buchen unter der 06282/9040. (pol)