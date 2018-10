Weinheim. (keke) In der GRN-Klinik gibt es wieder Grund zur Freude: Die Geburtshilfe-Abteilung unter Leitung von Chefärztin Lelia Bauer wurde zum dritten Mal seit ihrer Zertifizierung zur "Babyfreundlichen Geburtsklinik" im Jahr 2012 mit diesem Prädikat ausgezeichnet.

Das Vertrauen der Prüfer hart erarbeitet

Hierzu unterzogen sich Chefärztin Bauer und ihr Team von Ärztinnen, Ärzten, Hebammen und Kinderkrankenschwestern einer strengen Prüfung nach den "B.E.St."-Kriterien, die von Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Unicef entwickelten wurden. Die Abkürzung steht für "Bindung", "Entwicklung" und "Stillen". Babyfreundliche Einrichtungen müssen nachweisen, dass sie diese Kriterien bei ihrer täglichen Arbeit beachten und umsetzen.

In einer als babyfreundlich zertifizierten Geburtsklinik können werdende Eltern sicher sein, dass die Förderung der Eltern-Kind-Bindung groß geschrieben wird. "Unabhängig davon, ob eine Mutter stillt oder nicht", heißt es in einer Pressemitteilung der Weinheimer Klinik, in der für dieses Jahr insgesamt rund 750 Geburten erwartet werden, Tendenz seit Jahren steigend.

Hintergrund Die "Babyfreundlich"-Rezertifizierung wird im drei- bis fünfjährigem Abstand von unabhängigen Experten vorgenommen. Sie prüfen anhand der medizinischen und pflegerischen Dokumentation sowie des von der Klinik verteilten Informationsmaterials, ob die Kriterien der Babyfreundlich-Organisation tatsächlich erfüllt sind. Zu der Überprüfung gehören auch Gespräche mit Patientinnen und eine Besichtigung der Geburtshilfe-Räume. keke

Mit den GRN-Kliniken in Schwetzingen und Sinsheim ist das Krankenhaus in Weinheim sogar die einzige als babyfreundlich zertifizierte Geburtsklinik im östlichen Teil der Metropolregion Rhein-Neckar. "Ganz besonders freuen wir uns, dass wir uns ab sofort nur noch alle fünf Jahre einer weiteren Rezertifizierung unterziehen müssen", so Bauer in ihrem Dank an ihr Team. Dies beweise, dass man die Gutachterinnen offenbar mit bewährten Konzepten überzeugen konnte und deren Vertrauen genieße - ebenso wie das der werdenden Mütter und Väter.

"Wir leben die Idee ,babyfreundlich’", ergänzt die Hebamme und Stillbeauftragte der Klinik, Silvia Bâ. Das Gutachten zur Rezertifizierung hebt die Professionalität und das Engagement des Weinheimer Geburtshilfeteams hervor, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dies zeige sich in der vorbildlichen Begleitung nicht nur der "natürlichen" Geburt, sondern auch von Kaiserschnitten.

Hier schaffe das gesamte Team ein-schließlich des Narkosearztes eine positive Atmosphäre und fördere durch das sogenannte "Bonding" im Operationssaal einen guten "Bindungsstart". Dies für den Vater wie für die Mutter. Die enge Eltern-Kind-Bindung wird im Konzept "babyfreundlich" durch eine intensive Stillberatung gefördert.

Doch auch nicht-stillenden Müttern und allen Vätern wird von der ersten Minute nach der Geburt an die Möglichkeit zu ausgiebigem Körperkontakt mit dem Neugeborenen gegeben. Beeindruckt zeigten sich die Gutachterinnen der "Babyfreundlich"-Initiative auch von der einheitlichen Beratung, die den Müttern und Vätern durch alle involvierten Berufsgruppen in der GRN-Klinik Weinheim zuteil wird.

So waren sämtliche befragten Mütter offenbar bestens über den Umgang mit ihrem Kind sowie über Fragen rund ums Stillen und die Babypflege informiert. "Und auch die Väter fühlten sich laut Gutachten sehr gut angeleitet und eingebunden. Und im Stillcafé fand man eine "gestärkte Frauengemeinschaft" von Stillenden und Nicht-stillenden vor.