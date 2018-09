Weinheim/Heidelberg. (capa) Weinheim will helfen, ein Zeichen zu setzten: So ruft das Bündnis "Weinheim bleibt bunt" am Wochenende seine Mitglieder und allgemein Menschen aus der Zweiburgenstadt dazu auf, sich am Montag, 3. September, ab 18.30 Uhr, auf dem Heidelberger Bismarckplatz an der Solidaritätsveranstaltung für Chemnitz und gegen die dortigen rechtsextremen Vorfälle und Aufmärsche zu beteiligen.

"Der Sprecherkreis hat darüber diskutiert, ob wir uns am Montag den bundesweiten Solidaritätsveranstaltungen für Chemnitz und gegen die dortigen rechtsextremen Vorfälle und Demonstrationen mit einer eigenen Aktion beteiligen sollen. Das Ergebnis war, dass wir uns lieber an einer Veranstaltung beteiligen, die in Heidelberg organisiert wird, um dort Kräfte zu bündeln und eine eindrucksvolle Zahl an Menschen aufzustellen, die gegen Rechtsextremismus Farbe bekennen", heißt es in einer Rundmail an diejenigen, die das Bündnis seit seiner Gründung vor vier Jahren unterstützen.

Es wird darauf hingewiesen, dass um 17.30 Uhr an der Haltestelle OEG-Bahnhof eine RNV-Bahn der Linie 5 losfährt. Diese kommt um kurz nach 18 Uhr in Heidelberg am Bismarckplatz an. Die Veranstaltung dort beginnt im 18.30 Uhr und dauert bis etwa 20 Uhr. Das Bündnis "Weinheim bleibt bunt" wolle dort "als sichtbare Gruppe auftreten".

Der Sprecherkreis des Bündnisses bittet Mitglieder und Interessierte, einen weiteren Termin vorzumerken: Am Montag, 24. September, organisieren Weinheimer Schüler erneut einen Bunten Schülerspaziergang. Start ist am Mahnmal im Bürgerpark. Der Spaziergang führt über Fußgängerzone und Marktplatz in den Schlosspark. Der Appell: "Es wäre schön, wenn sich auch viele frühere Schüler aus dem Bündnis anschließen würden. Der Spaziergang findet übrigens ein Jahr nach der Bundestagswahl statt, bei der erstmals die rechtspopulistische AfD in den Bundestag eingezogen ist", heißt es in der Ankündigung von "Weinheim bleibt bunt".