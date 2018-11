Die Bebauung der Martinshöfe verläuft nach Plan - die Gebäude werden in etwa so hoch wie der im Hintergrund stehende Hexenturm sein. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Derzeit wird in Ladenburg so viel gebaut wie noch nie. Die RNZ gibt einen Überblick zu den aktuell wichtigsten Baustellen in der Römerstadt.

Nach Abschluss der Innenentwicklung, die überwiegend im Altstadtbereich stattfand, hatten sich die Entscheidungsträger vor vier Jahren dazu entschlossen, neue Baugebiete auszuweisen. Der Grund: In puncto Wohnen ist Ladenburg eine der beliebtesten Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis. Und die Nachfrage reißt nicht ab: In den nächsten fünf Jahren werde die Stadt um rund 2000 Neubürger anwachsen, teilte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Günstige Wohnmöglichkeiten werden trotz der neuen Baugebiete auch in Zukunft rar sein. Denn auf dem Wohnungsmarkt werden bereits Grundstückspreise in Höhe von 1200 Euro pro Quadratmeter gehandelt. Ihre eigenen Grundstücke will die Stadt nicht an den Höchstbietenden verkaufen, sondern vielmehr innovative und zukunftsorientierte Wohnmodelle fördern.

Das größte Baugebiet ist die Nordstadt-Kurzgewann-Bebauung. Hier werden wohl schon 2020 die ersten Anwohner einziehen. Viele wünschen sich, dass dort ein buntes Wohnquartier entsteht. Derzeit werden in der Nordstadt die Versorgungsleitungen zu den Grundstücken verlegt. Bei einem Rundgang informierte die Verwaltung kürzlich interessierte Bürger über den Fortschritt der Bauarbeiten.

"Am Wachsen" sind auch die Gebäude der Baustelle Martinshöfe in der Wallstadter Straße. Der Bauträger bpd baut auf dem 13.000 Quadratmeter großen Areal vor dem Friedhof sieben Gebäude, in denen 150 Eigentumswohnungen und Gewerbeflächen für Büros und Praxisräume entstehen. Die Angebote für seniorengerechtes Wohnen stehen dabei besonders hoch im Kurs. Zahlreiche Wohnungen sind bereits verkauft, Ende 2019 sollen die Ersten dort einziehen.

Die Planungen sorgten bereits im Vorfeld für Diskussionen am Ratstisch. Allerdings wurde die Wucht der Gebäude erst in der Endphase - als das Vorhaben längst genehmigt war - kritisiert. Die Gebäude werden in etwa so hoch wie der benachbarte Hexenturm sein. Nach den intensiven Bauarbeiten der vergangenen Wochen wird nun sichtbar: Die Bebauung der Martinshöfe ist ein baulicher Einschnitt am Stadteingang West.

Fast abgeschlossen sind hingegen die Arbeiten im Baugebiet Hockenwiese. Dort wurden im Mittelbereich 20 Einfamilienhäuser errichtet. Die Reihenhäuser stehen zwischen zwei Zügen von Mehrfamilienhäusern. Erst jetzt wird deutlich, wie "eingezwängt" die neuen Einfamilienhäuser sind. Auch die Mehrfamilienhäuser sind in der finalen Bauphase. In Kürze werden dort die ersten Familien einziehen. Rund 350 Menschen werden an der Hockenwiese ein neues Zuhause finden. Gegenüber dem Baugebiet Hockenwiese wird auch das ABB-Gelände für eine Gewerbe- und Wohnbebauung vorbereitet. Jüngst fanden dort große Rodungen statt, und Techniker führten erste Messungen durch.

Bis vor Kurzem gab es dort noch ein Bauhindernis: Eine benachbarte Firma hatte Entwicklungseinschränkungen befürchtet und deswegen Klage eingereicht. Das neue Baugebiet grenzt nämlich an das dortige Industriegebiet. Da ein Wohngebiet aber nicht direkt an einen Industriebereich angesiedelt werden darf, muss als "Puffer" ein Gewerbegebiet zur Wohnbebauung eingeplant werden.