Hirschberg. (ans). Über "erhebliche Mehrkosten" für die Eltern bei der Tagesmütter-Betreuung ärgert sich ein Hirschberger Vater, der lieber anonym bleiben möchte. Auch ans Bürgermeisteramt hat er sich mit seiner Beschwerde gewandt. Wie berichtet, hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, den freiwilligen Zuschuss von 1,50 Euro auf 50 Cent pro Betreuungsstunde zu kürzen. Ursprünglich war sogar eine komplette Streichung vorgesehen, doch die Verwaltung unterbreitete schließlich den nun beschlossenen Kompromissvorschlag.

Der Vater, der sich nun auch an die RNZ gewandt hat, ärgert sich darüber, dass die Tagesmutter den wegfallenden Euro nun komplett auf die Elternbeiträge umlegt. Bislang hätten sie 218 Euro monatlich gezahlt, nun kommen auf sie 338 Euro zu. Eine Mehrbelastung von 120 Euro bei einer 30-Stunden-Woche. "Dies ist eine unverhältnismäßige Mehrbelastung von 55 Prozent für die Eltern", ärgert sich der Vater. Zudem seien den Eltern die Hände gebunden, da bei Nichtunterschreiben des Zusatzvertrags der Betreuungsvertrag gekündigt werden könne. Ein gewisses Verständnis habe er schon dafür, dass die Gemeinde das Geld gekürzt hat - vor dem Hintergrund, dass der Kreistag vor einigen Monaten den Zuschuss an die Tagesbetreuung auf 6,50 Euro erhöht hat. Dadurch würden sie ja jetzt genauso viel bekommen wie vorher.

Das Familienbüro der Gemeinde betont auch in seiner Antwort an den Vater: "Die Kürzung der Gemeinde Hirschberg ist nur aufgrund der Erhöhung von anderer Stelle geschuldet und stellt insofern keine Reduzierung des bisherigen Stundensatzes dar." Grundsätzlich seien die Tagespflegepersonen frei in ihrer Preisgestaltung. "Zu dem jetzigen Zeitpunkt wird die Erhöhung aber ausschließlich der Gemeinde angelastet, obwohl die Tagespflegepersonen den Betrag auch die ganze Zeit schon hätten erhöhen können", so das Familienbüro.

Aus Sicht einer der Tagesmütter, die ebenfalls anonym bleiben will, war der höhere Zuschuss durch den Kreis aber lediglich eine Gehaltserhöhung, mit der sie immer noch nicht den Mindestlohn erreicht. Auch wenn sie sich freut, dass es doch noch 50 Cent von der Gemeinde gibt, wird sie ebenfalls den Euro weitergeben. Sie versteht durchaus, dass es die Mütter und Väter ärgert, wobei sie selbst nur Zuspruch erfahren habe. Sie wundert sich nur etwas, dass sich der Protest der Eltern bei Bekanntwerden der geplanten Zuschusskürzung doch stark in Grenzen hielt.

Der betroffene Vater jedenfalls denkt jetzt darüber nach, die Stundenanzahl zu reduzieren. "Das haben auch andere Eltern vor", berichtet er.