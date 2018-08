Heidelberg/Schriesheim. (cab) Genau 160 Genussmenschen im besten Sinne waren an Bord: ausgebucht. Neben vielen bekannten Winzerfamilien und ehemaligen Weinhoheiten hatten sogar Pfälzer, Südbadener und Bayern auf der "Königin Silvia", dem Prunkstück der "Weißen Flotte" in Heidelberg, eingecheckt. Am Samstagabend wurde es wieder zum "Weinschiff" der Schriesheimer Winzergenossenschaft (WG), zum schwimmenden Gourmettempel. Vom Neckarlauer ging’s flussaufwärts bis Neckarsteinach und von dort wieder zurück. Unterwegs gab es ein fantastisches Menü aus der Bordküche und dazu passende, nicht selten "exclusive" Tropfen der Genossenschaftswinzer. Genüsse für alle Sinne. Wer hatte da schon einen Blick für das beleuchtete Heidelberger Schloss, Stift Neuburg oder den Bohrermarkt in Neckargemünd?

Dass diese Flussfahrt auch informativ wurde, war den WG-Weinberatern Ronny Grüber und Mustafa Taslaman ebenso zu verdanken wie den drei Weinhoheiten, Weinkönigin Lisa Menges mit ihren Prinzessinnen Annalena Spieß und Sophie Koch. Gemeinsam führten sie durch den Abend, stellten die Weine zu den Speisen vor und gingen an die Tische zum Austausch mit den Gästen. Da konnte jeder Freund der WG noch was dazulernen. Fortbildung in fünf Gängen quasi.

"Caesar" und der Exot. Vor dem Essen wurde gesungen. Schließlich waren zwei Geburtstagskinder an Bord. Und Lore Jost sprach ein Weingebet. Dann durfte es losgehen. "Caesar"-Salat kam auf die Teller und ein junger 2016er Sauvignon Blanc ins Glas. Der sei immer noch ein Exot in Deutschland, so Lisa Menges: "Man mag ihn oder man mag ihn nicht." Die "Weinschiff"-Gesellschaft mochte ihn - auch mit Ecken und Kanten der Jugend.

Das Lamm und der Kräftige. Weiß, rot, fertig? Heute ist es nicht mehr so einfach. Wein ist inzwischen auch Wissenschaft und die Formel "Roter Wein zum dunklen Fleisch" passé. So wurde zur rosa gebratenen Lammhüfte eine 2015er Grauburgunder-Spätlese eingeschenkt. Erdig, kräftig, feine Säure: "Vor 25 Jahren hat alles noch nach Pinot Grigio geschrien", sagte Sophie Koch. Heute ist es der Grauburgunder, der ankommt. Als Allrounder zu jedem Gericht oder einfach nur so.

Petersilienwurzel und der Papaya-Hauch. Ronny Grüber war stolz. Stolz darauf, präsentieren zu dürfen, was die Arbeit der 150 Genossenschaftswinzer und ihre Identifikation mit der Tradition des Weinbaus erst möglich macht: Weine mit tollen Qualitäten. Und mehr Schriesheim als der 2016er Riesling vom Schlossberg geht eigentlich nicht. Selbst wenn er laut Grüber einen exotischen Hauch Papaya in der Nase hinterlässt. Seine feine Säure wurde vom Rahmsüppchen von der Petersilienwurzel einfach ganz lange weitergetragen.

Die Poularde und die Entscheidung. Jetzt wurde es Zeit für den Hauptgang - und Zeit zum Anlegen in Heidelberg. Kapitän Christopher Götz hatte mit der "Königin Silvia" ein anderes Tempo draufgehabt als die "Weinschiff"-Crew. Die ließ sich aber glücklicherweise nicht aus der Ruhe bringen und danach die Gäste entscheiden. Was passt besser zur Poularden-Suprême: 2014er Spätburgunder Rotwein oder 2015er Chardonnay aus dem Barrique? Geschmackssache - mit leichten Vorteilen für den Chardonnay.

Zum Schluss: Süßes und Rosenduft. Seit dem 11. Jahrhundert ist der Gewürztraminer bekannt. Männer, die bei ihm den Rosenduft nicht bemerken, hätten ihren Frauen schon lange keine Rosensträuße mehr geschenkt, befand Weinkönigin Lisa. Großes Gelächter, großer Applaus. Den gab es zum Schluss auch für die Küche, den Service und die Gastgeber. Und Lore Jost trug nochmals ein paar heitere Verse vor. Der Abend war also ein Gedicht. In jeder Beziehung.

Info: Das "Weinschiff" wird am 4. November 2018 wieder ablegen.