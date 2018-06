Von Philipp Weber

Weinheim. Der Slogan zieht: Sage und schreibe 30 lokale Bündnisse haben sich der Heidelberger Bürgerinitiative "Rettet den Odenwald" angeschlossen. Gemeinsames Ziel ist es, die Hänge von Odenwald und Bergstraße vor über 200 Meter hohen Windrädern zu schützen. Gemeinsame Überzeugung ist, dass die Anlagen in dieser Region kaum einen Beitrag zur Energiewende leisten - und dass ihr Bau und Betrieb einen nicht hinnehmbaren Eingriff in Natur und Landschaft bedeutet.

Der Protest hat indessen höchst unterschiedliche Formen angenommen. Das zeigt eine Aktion, die am Donnerstag in Weinheim geplant war - aber in letzter Minute abgesagt wurde: Mitglieder der Initiative "Gegenwind Siedelsbrunn" hatten über das regionale Netzwerk zu einer Demo aufgerufen: auf der oberen Birkenauer Talstraße. Dies ist eine Ausfallstraße in den Vorderen Odenwald - und die Hauptzufahrt zum Wachenberg-Steinbruch der Porphyrwerke Weinheim-Schriesheim (PWS). Dort werden Betonfundamente produziert, die angeblich dem Bau von Windkraft-Anlagen dienen.

Doch von der Demo blieb am Ende nur ein Polizeiwagen übrig. Der stand am Mittag einsam an der PWS-Zufahrt herum. "Wir wussten, dass die Kundgebung abgesagt worden war. Aber wir waren präsent, weil Spontanaktionen ja weder auszuschließen noch verboten sind", so ein Polizeisprecher. Jedenfalls solange sich die Teilnehmer an die Auflagen halten.

Und die waren den Demo-Initiatoren zu strickt, wie BI-Sprecher Udo Bergfeld auf RNZ-Anfrage erklärt. "Wir wollten in die Mitte der Straße ziehen, um wahrgenommen zu werden." Das Weinheimer Ordnungsamt habe die Protestierenden auf ein Stück Gehweg und einen Parkplatz verwiesen. "Aber dort hätte die Aktion nichts gebracht." Er und seine Mitstreiter wollen nun Widerspruch einlegen. Und notfalls vor das Verwaltungsgericht ziehen.

"Wir wollten unser Recht auf Versammlungsfreiheit nutzen, um möglichst viele Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie die Politik eine misslungene Energiewende in unseren Wäldern und Mittelgebirgszügen durchdrückt", sagt er. "Es entstehen Industrie-Anlagen, wo der Naturschutz früher nicht mal den Betrieb eines Kiosks zuließ. Aber ohne Infrastruktur und Speichertechnologie bringt das nichts." Die Stadt gibt Kontra: "Wir achten das Recht der Versammlungsfreiheit", so Sprecher Roland Kern. Es sei aber völlig unverhältnismäßig, eine Verbindungsstraße und die Zufahrt eines Unternehmens zu blockieren: "Deshalb mussten wir Auflagen machen, wie bei anderen Demos auch." Nimmt die Auseinandersetzung um die Windkraft an Schärfe zu?

Nicht unbedingt. Nach RNZ-Infos gibt es in der Region auch BI-Aktive, die diese Form der Konfrontation ablehnen und die sachliche Diskussion bevorzugen - um die (Energie-)Politik mit Argumenten zum Umdenken zu bewegen, wie sie sagen.