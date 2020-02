Weinheim. (web) Ein 1996 geborener Mann steht ab Dienstag, 10. März, vor dem Landgericht in Mannheim. Der Verdacht lautet auf versuchten Mord: Der Angeklagte soll den Ex-Partner seiner Halbschwester bei einem Treffen auf einem Weinheimer Parkplatz mit Stichen und Steinschlägen angegriffen haben, weil dieser angeblich anzügliche Bilder der Frau verschickt hatte. Der erste Prozesstag beginnt um 9 Uhr.

Die mutmaßliche Tat ereignete sich am 29. Juli 2019. Zu diesem Zeitpunkt soll der heutige Nebenkläger bereits "freizügiges" Bildmaterial an die im Ausland lebende Familie seiner Ex-Freundin geschickt haben. Das bekam auch der in Deutschland lebende Halbbruder mit. Ebenso wie andere Verwandte soll er sich in seiner Ehre gekränkt gefühlt haben.

Auf dem Parkplatz einer Burgruine kam es zum Treffen. Das Gespräch soll zunächst sachlich verlaufen sein. Doch als der heutige Nebenkläger einen Telefonanruf entgegennahm und sich abgewandte, soll der Angeklagte seinen Plan in die Tat umgesetzt haben. Er zog ein Teppichmesser und ging auf den Ex-Freund seiner Halbschwester los. Dieser erlitt Stich- und Schnittwunden an Hals und Oberkörper.

Als er nach einem kurzen Gerangel zu Boden ging, soll der Angeklagte einen Stein aufgehoben und damit heftig auf den Kopf des Betroffenen eingeschlagen haben. Dennoch gelang es dem Nebenkläger, aufzustehen und davonzulaufen. Ein Steinwurf traf ihn noch am Rücken, ehe eine Zeugin dazwischenging. Der Angeklagte soll mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt haben. Er sitzt in U-Haft. Der Betroffene erlitt Schnitt- und Stichwunden sowie ein offenes Schädel-Hirn-Trauma.