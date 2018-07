Weinheim/Mannheim. (pol/rl) Einen starken Stromschlag erlitt ein "S-Bahn-Surfer" auf einer Regionalbahn im Bahnhof Mannheim-Seckenheim in der Nacht zum Sonntag. Laut Polizeibericht war der 22-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis am Bahnhof Weinheim unbemerkt von einer Brücke auf den Wagen einer dort haltenden Regionalbahn gesprungen.

Auf dem Zugdach fuhr der junge Mann mit bis zum Bahnhof Mannheim-Seckenheim. Als der Zug im Bahnhof hielt, wollte er vermutlich vom Zug auf den Bahnsteig klettern. Als er sich aufrichtete, kam er wahrscheinlich zu nah an die Oberleitung. Es kam zu einem Spannungsüberschlag, wodurch der 22-Jährige schwer verletzt wurde und danach auf den Bahnsteig fiel.

Durch den Stromschlag wurde dem Lokführer eine Hochspannungsauslösung angezeigt, wodurch ein Weiterfahren des Zuges nicht möglich war. Dadurch bemerkte der Lokführer den Verletzten und verständigte die Rettungskräfte.

Der 22-Jährige erlitt schwerste Verbrennungen am ganzen Körper und wurde in eine Spezialklinik gebracht. Auf dem Dach des Zuges fand die Polizei noch den Rucksack des 22-Jährigen, in dem sich Spraydosen und ein schwarzes Notizbuch mit diversen Zeichnungen befanden.

Die Bahnstrecke musste für eine Stunde gesperrt werden. Dadurch hatten sechs Züge insgesamt 180 Minuten Verspätung.

Im Einsatz waren eine Streife des Bundespolizeireviers Mannheim, zwei Streifen des Polizeireviers Ladenburg, ein Einsatzzug der Berufsfeuerwehr Mannheim, ein Notarzt, zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn AG.

Hinweis: Die Bundespolizei warnt eindringlich auf die Gefahren des "Zug-Surfens" hin. Die Oberleitung habe eine Spannung von 15.000 Volt. Bereits die Annäherung an die Leitung ist lebensgefährlich, nicht nur das Berühren der Oberleitung mit dem Körper oder mit Gegenständen.