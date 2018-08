Weinheim/Körperich. (web) Es sollte ein Zeltlager ganz nach dem olympischen Gedanken werden. Unter dem Motto "Dabei sein ist alles" hatten sich Kinder und Jugendliche aus Weinheim und Umgebung sowie 23 Betreuer der Katholischen jungen Gemeinde (KJG) zu Beginn der Ferien auf den Weg nach Körperich in der Eifel gemacht. Doch einige der Teilnehmer sind schon wieder daheim: Weil sie an Brechreiz, Durchfall und Kopfschmerzen litten, mussten Kinder und Jugendliche in Krankenhäusern behandelt und später von ihren Eltern abgeholt werden. 13 Jugendliche sind in der Nacht auf Dienstag in Krankenwagen aus dem Zeltlager gebracht worden, so der Sprecher des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Ansgar Dondelinger.

"Allen geht es inzwischen wieder besser", sagte der leitende Betreuer, Joachim Glathe, am Dienstag auf RNZ-Anfrage. Einige seien von ihren Eltern nach Hause gefahren worden. Andere seien ins Zeltlager zurückgekehrt. Das Lager werde fortgesetzt, beteuert er. Über die Gesamtzahl der Teilnehmer kursierten gestern widersprüchliche Angaben. In einer Agenturmeldung war von 84 Teilnehmern die Rede. Betreuer Glathe sprach von 90 Teilnehmern.

Nach RNZ-Informationen hatte es bereits seit letztem Freitag Probleme gegeben, weil sich Kinder wiederholt erbrechen mussten. Auch Behördensprecher Dondelinger bestätigte unter Berufung auf die Betreuer, dass sich fünf junge Teilnehmer bereits nach Ankunft im Zeltlager erbrachen.

Die Situation verschärfte sich im Verlauf des Montagabends: "Um kurz vor 20 Uhr traten die Übelkeits-Symptome bei den Ersten auf, später wurden es mehr", so Glathe. Schließlich riefen die Betreuer den Rettungsdienst zu Hilfe. "Ich war mit den Betreuern in Kontakt und habe mir die Situation schildern lassen", sagt der zuständige Pastoralreferent, Wolf-Dieter Wöffler, der zurzeit mit Ministranten in Rom ist - und dessen Handy gestern kaum stillstand: "Meiner Einschätzung nach haben die Betreuenden getan, was sie konnten", so Wöffler im fernen Rom.

Das Gesundheitsamt im Eifelkreis Bitburg-Prüm sucht nach der Ursache für das Unwohlsein der Kinder. Es wird untersucht, ob es sich um einen Virus handelt, oder die Kinder einen Sonnenstich bekommen haben. Sie hatten den Tag im Schwimmbad verbracht. "Die Ärzte konnten es uns nicht genau sagen", bestätigt Betreuer Glathe. Man gehe aber eher davon aus, dass es sich um ein Virus handelt, das von Weinheim mit in die Eifel gereist war.