Weinheim/Körperich. (dpa/rl) Für 13 Jugendliche der katholischen Jugend Weinheim endete ein Zeltlageraufenthalt in der Eifel im Krankenhaus. Die zwischen 10 und 15 Jahre alten Teilnehmer klagten in der Nacht zum Dienstag über so starken Brechreiz, Durchfall und Kopfschmerzen, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Wie ein Sprecher des Eifelkreises Bitburg-Prüm mitteilte, konnten zwei Kinder die Krankenhäuser bereits am Dienstagvormittag wieder verlassen. Die Ursache war zunächst unklar. Das zuständige Gesundheitsamt leitete eine Untersuchung ein.

Nach Informationen der RNZ sollen die Beschwerden bei den Teilnehmern bereits am Wochenende aufgetreten sein. Möglicherweise waren einige der als 80 Teilnehmer der Freizeit bereits vorher mit einem Virus infiziert, der erst im Lager ausbrach. Dem Landkreis Bitburg-Prüm zufolge wird derzeit untersucht, ob die Ursache ein Virus oder ein Sonnenstich war. Die Betroffenen hatten den Tag im Schwimmbad verbracht.

Einige der jungen Teilnehmer wurden von ihren Eltern aus der Eifel abgeholt, der Löwenanteil der Jugendlichen setzt die Freizeit fort.

Anfang Juli hatte ein Jugendzeltlager im Kreis Bad Kreuznach abgebrochen werden müssen, als 20 Jugendliche und Betreuer über Übelkeit und Erbrechen geklagt hatten. Weil immer mehr Fälle auftraten, entschieden sich die Veranstalter, alle 280 Menschen nach Hause zu schicken.

Eine Woche zuvor war die Ferienfreizeit einer Gruppe rheinland-pfälzischer Messdiener in Niedersachsen unfreiwillig zu Ende gegangen. 41 Kinder und Betreuer mussten mit Übelkeit, Durchfall und Erbrechen in Kliniken eingeliefert werden. Gutachter führten die Erkrankung auf den Norovirus zurück.