Hirschberg/Weinheim. Wenn der Leiter der Seelsorgeeinheit (SE) Weinheim-Hirschberg, Gerhard Schrimpf, und sein Amtskollege Stephan Sailer in diesen Tagen ihren Jahresurlaub antreten, dann wissen sie ihre Schäfchen in den Weinheimer Pfarreien St. Laurentius, St. Marien und Herz Jesu sowie St. Jakobus (Hohensachsen), St. Josef (Lützelsachsen), Christkönig (Großsachsen), St. Johannes Baptist (Leutershausen) und Herz Jesu in Oberflockenbach in besten Händen.

Auch diesmal hängt an keiner Kirchentüre ein Zettel mit der Aufschrift "Wegen Betriebsferien geschlossen". War es in den vergangenen drei Jahren jeweils Pater Paul Kunjanayil, der die Ferienvertretung für Schrimpf und Sailer übernommen und die Gläubigen mit gottesdienstlichem, geistlichen und seelsorgerischem Beistand versorgte, so ist es jetzt Pfarrer Emmanuel Vadakkel, der diese Aufgabe übernimmt.

Wie Pater Paul stammt Pfarrer Emmanuel Vadakkel aus Kerala, einem Landstrich im Südwesten von Indien, der für seine Gewürzplantagen und den Anbau von Muskatnuss, Zimt, Ingwer, Kardamom und Pfeffer bekannt ist.

Als fünftes von acht Kindern aus einer strenggläubigen katholischen Familie war es für Pfarrer Emmanuel schon während seiner Kindheit schnell klar, dass er später einmal Priester werden würde. Auch drei seiner Schwestern sind in einen Orden eingetreten und in der Vermittlung des christlichen Glaubens tätig, wie der 40-Jährige im "Vorstellungsgespräch" mit der RNZ erzählt.

Bereits vor einigen Tagen ist er von Rom aus über Frankfurt in Weinheim eingetroffen, wo er von Schrimpf, Sailer und den übrigen Bewohnern der "Priester- Wohngemeinschaft" in St. Laurentius willkommen geheißen wurde.

"Viel Ausruhen und Zeit zum Eingewöhnen gab es für mich danach nicht", schmunzelt Vadakkel, der außer Italienisch, Englisch und seiner indischen Muttersprache "Malayalam" gut Deutsch spricht. Sein Koffer war noch nicht richtig ausgepackt, da hospitierte und assistierte er Sailer bereits bei der Abendmesse in Herz Jesu und tags darauf bei den Eucharistiefeiern in Leutershausen und in St. Laurentius.

Am 30. Dezember 2003 war Emmanuel Vadakkel von Bischof Josef Porunnedom zum Priester für die Diözese Mananthavady in Kerala geweiht worden. Nach einigen Jahren in der Pfarreiseelsorge seiner Diözese begann er 2013 ein Promotionsstudium in Theologie an der Päpstlichen Lateran-Universität in Rom. Im Thema seiner Doktorarbeit widmet er sich der "Familientheologie".

Drei Viertel seiner auf mehr als 300 Seiten angelegten Arbeit, die sich inhaltlich damit auseinandersetzt, wie der "Familienzusammenhalt den Menschen helfen" und das "eigene christliche Leben fördern kann", seien bereits fertig, so Vadakkel stolz. "Wer in einer guten Familie aufwächst, kann diese Erfahrungen weitergeben und damit andere Menschen moralisch stärken."

"Lesen" und "Reisen" weiß Vadakkel als Hobbys besonders zu schätzen. In Fatima und Lourdes ist er ebenso bereits gewesen, wie er in Griechenland auf den Spuren des Apostels Paulus wandelte. Seine Wanderlust habe er zudem bereits mit einem "Solo-Spaziergang" hinauf zur Burgruine Windeck unter Beweis gestellt, verrät Sailer.

Seine guten Deutschkenntnisse verdankt Emmanuel der Tatsache, dass er bereits von 2012 bis 2014 jeweils im Bistum Limburg und danach im Bistum Regensburg als Ferienvertretung im Einsatz war. Das Bistum Freiburg, zu dem Weinheim gehört, kannte er bisher noch nicht. Deshalb freut er sich umso mehr, "auch hier viele nette Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu sprechen".

Helfen können ihm dabei, so hofft er, seine Spaziergänge im Schlosspark und durch den Exotenwald, die ihm Pfarrer Schrimpf und Pfarrer Sailer zusätzlich "zur Entspannung und Meditation" ans Herz gelegt haben. "Dass die Weinheimer keine Berührungsängste haben, auch einen ihnen noch unbekannten Pfarrer anzusprechen, ist bekannt."

"Die Menschen können mir von ihren Freuden und Sorgen erzählen. Von schönen und weniger schönen Erlebnissen. Das bereichert mich sehr. Ich lerne deutsche Kultur kennen und erfahre, wie Glauben hier gelebt wird, was ich wiederum in meine Arbeit einbringen kann. Für mich ist das kein Stress", so Pfarrer Vadakkel, der sich vor allem auch auf Begegnungen mit den indischen Ordensschwestern in Leutershausen freut.

Info: Wer nicht auf ein "Zufallstreffen" mit Pfarrer Emmanuel Vadakkel warten will: Am Sonntag, 15. Juli, gestaltet er die Heilige Messe um 9.30 Uhr in Leutershausen und um 11 Uhr in Großsachsen. In Leutershausen verkündet er Gottes Wort am Sonntag, 22. Juli, zunächst um 9.30 Uhr in Leutershausen und anschließend um 11 Uhr in Oberflockenbach. Er hält auch die üblichen Werktagsgottesdienste.