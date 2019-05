Weinheim/Hirschberg. (ans) Jetzt ist es raus: Bürgermeister Manuel Just (39) wird bei der Oberbürgermeisterwahl am 10. Juni in Weinheim antreten. Das erfuhr die RNZ aus gut unterrichteten Kreisen. Eine offizielle Erklärung von Just gab es gegen 13 Uhr bei einem Pressegespräch. Bereits vorher hieß es bereits, dass die Vorstände von CDU und Freien Wählern ihren Mitgliedern vorschlagen werden, Just zu unterstützen.

Im Pressegespräch in Weinheim erklärte er, wie es zu der Entscheidung kam: "Es war die schwierigste Entscheidung in meiner beruflichen Laufbahn", so Just. Ihn habe es zutiefst beeindruckt, wie die Hirschberger auf seine Gedankenspiel reagiert hätten. Einige hätten ihm sogar zugeraten zu kandidieren und die Chance beim Schopf zu packen.

Auch die bisherige Resonanz der Weinheimer sei sehr positiv gewesen. "Die Stadt Weinheim ist die große Kreisstadt des Rhein-Neckar-Kreises", sagte Just. Weinheim verfüge über einladende städtebauliche Struktur und über weltweit agierende Firmen. Auch auf die nicht rosige Haushaltslage ging Just ein. Aber das sah er eher als "Herausforderung" an.

Seine Frau und er hätten sich sehr eindeutig für diesen Schritt entschieden. Am Mittwochabend hätte er den Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung informiert, heute Morgen seine Mitarbeiter.