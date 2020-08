Weinheim/Heddesheim. (web) Zugegeben: Eine Hochburg des Caravan-Tourismus ist Weinheim eher nicht. Aber der eine oder andere Platz findet sich für Durchreisende auf alle Fälle: So bietet die Stadt einige Parkplätze am Rande des Schlossparks an. Das Miramar kann bis zu zehn Caravan-Gäste mit Strom versorgen. Und das Weingut Schröder – im weitesten Sinne ebenfalls ein Weinheimer Betrieb – bewirtet gerade in diesen Zeiten öfter Gäste, die im mobilen Eigenheim anreisen.

> Die Parkplätze an der Schlossparkmauer werden nach Angaben von Stadtsprecher Roland Kern von wechselnden Gästen genutzt, die die zentrale Lage schätzen. Immerhin sind Marktplatz und Hermannshof nur ein paar Schritte entfernt. Sanitäre Einrichtungen gibt es bei den vor rund fünf Jahren eingerichteten Plätzen indes nicht. Dennoch stellt die Stadt die Stellplätze gern zur Verfügung. Sie seien verfügbar, zentral und brächten der Innenstadt einen unmittelbaren touristischen Mehrwert: "Es gibt aber durchaus das Bestreben, weitere Plätze für Caravane zu erschließen", beteuert Kern: "Es ist nicht ganz einfach, einen Platz zu finden. Aber Gespräche werden schon geführt."

> Eigens ausgewiesene Caravan-Plätze habe das Miramar nicht, teilt ein Berater des Bades mit. Im hinteren Bereich der Rutschen – also quasi auf der vom Eingang aus gesehen "hinteren" Seite des Bades – stelle der Betrieb aber Strom-Anschlüsse für bis zu zehn Fahrzeuge zur Verfügung, wobei vier bis fünf auf dem betriebseigenen Parkplatz stehen können. Die Besucher dürften ihre Wasserkanister im Bad füllen und die Toiletten in dessen Eingangsbereich benutzen: "Dieser Service ist kostenlos." Auch hier wechseln die Caravan-Besucher. Einige davon reisten quer durch die Republik, um Spaßbäder zu besuchen, so der Berater. Wie viele Caravane zudem auf dem großen städtischen Parkplatz vor dem Bad-Eingang abgestellt werden, ist natürlich schwer zu sagen.

> Stromkabel kann auch das Weingut Schröder zu den fünf bis sechs Wohnmobilen legen, die auf die tiefen Parkplätze hinter einer Halle des Wein- und Obstbaubetriebs passen. Die mobilen Gäste kämen oft am Wochenende, um die Sonntage zu nutzen: An diesem Tag hat die Gutsterrasse von 11 Uhr an geöffnet. Für das Gut und dessen Eventlocation ist der Caravan-Trend zumindest eine kleine Entschädigung für den Lockdown und die damit verbundenen Ausfälle. Laut Geschäftsführerin Judith Schmidt bleiben die meisten der reisenden Weinfreunde ein, zwei Nächte. Coronagerechte Abstände einzuhalten, ist in dem weitläufigen Gartengelände ohnehin kein Problem.