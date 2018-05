Weinheim. (RNZ) Not macht erfinderisch. Der Spruch bewahrheitet sich in diesem Dezember auch wieder in der Weinheimer Weststadt. Dort ist es dem Weststadtverein gelungen, trotz anfänglicher Widrigkeiten und nun mit Hilfe der Siedlergemeinschaft doch einen eigenen Weststadt-Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen. Vor ein paar Wochen schien das nicht möglich, weil es in diesem Jahr am ersten Adventswochenende eine Terminüberschneidung mit dem Marktplatz-Weihnachtsmarkt in der Innenstadt gibt. Da in normalen Jahren auf beiden Weihnachtsmärkten die Holzhütten der IG Marktplatz eingesetzt werden, konnten beide Veranstaltungen nicht parallel sein.

Nun gibt es aber laut Stadtverwaltung eine Lösung: Die Siedlergemeinschaft stellt dem Weststadtverein fürs Weihnachtsmarktwochenende "West" zwei große Zelte zur Verfügung, die auf dem Parkplatz an der Kurt-Schuhmacher-Straße aufgebaut werden. Drinnen ist es trocken - und die Vereine, Gruppen und Einzelhändler können ohne weitere Hütten oder Unterstände aufbauen. "Wir sind den Siedlern dafür sehr dankbar", freute sich jetzt Weststadtvereins-Vorsitzende Stella Kirgiane-Efremidou.

So wird der Weststadt-Weihnachtsmarkt am Samstag, 2., und am Sonntag, 3. Dezember, stattfinden, jeweils ab 14 Uhr. Interessierte Standbetreiber melden sich per Mail an stellakirgiane@aol.com oder unter Tel. 0171/5778858.