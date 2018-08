Von Philipp Weber

Weinheim. Das Malheur passierte am vorvergangenen Sonntag. Sabrina Klinkert, ihr Mann Jan und die fünfjährige Tochter planschten im Waidsee - doch das Vergnügen im städtischen Strandbad nahm ein jähes Ende. Irgendwo in Ufernähe, im kniehohen Wasser war Jan Klinkerts Ehering verloren gegangen. "Wir haben ihn gesucht, zusammen mit Freunden, die ebenfalls im Strandbad waren", erzählt sie im RNZ-Gespräch.

Keine Chance: Trotz des Einsatzes von Taucherbrillen war das gute Stück nicht auszumachen: "Es war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen." Doch so schnell wollte die junge Weinheimer Familie - die Klinkerts sind seit 2010 verheiratet - nicht aufgeben. Angestellte des Bades hätten im Gespräch erwähnt, dass der gekonnte Einsatz eines Metalldetektors helfen könne, erinnert sich die Weinheimerin.

Hintergrund Es ist mehr als verständlich, verlorene Eheringe, Uhren oder andere Erinnerungsstücke nicht einfach aufgeben zu wollen. Wer sich an einen Ring- oder Aktivsucher wendet, sollte allerdings einiges beachten. Ring-Sucher Janik Ratke hat auf seiner Webseite www.ringfinder.eu einige Fallstricke aufgeführt. Die [+] Lesen Sie mehr Es ist mehr als verständlich, verlorene Eheringe, Uhren oder andere Erinnerungsstücke nicht einfach aufgeben zu wollen. Wer sich an einen Ring- oder Aktivsucher wendet, sollte allerdings einiges beachten. Ring-Sucher Janik Ratke hat auf seiner Webseite www.ringfinder.eu einige Fallstricke aufgeführt. Die Suche erst vor Ort eingrenzen: Ehrliche Sucher raten Auftraggebern dringend davon ab, bereits am Telefon (genau) zu beschreiben, wo der jeweilige Gegenstand weggekommen ist. Dies kann man noch tun, wenn Betroffene und Sucher gemeinsam vor Ort sind. Bezahlung: Misstrauisch werden sollte man, wenn absurd hohe Forderungen im Raum stehen. In Deutschland liegt der gesetzlich vorgesehene Finderlohn bei fünf Prozent, sofern der gesuchte Gegenstand einen aktuellen Wert von 500 Euro aufweist. Bei allem, was darüber hinausgeht, gelten drei Prozent. Dieses Thema sowie die Höhe der Aufwandsentschädigung sollte man unbedingt vorab klären. Die Sache mit dem "Schatzsucher": Seriöse Ring- oder Aktivsucher lassen sich ungern als "Schatzsucher" bezeichnen. Sie wollen den Eindruck vermeiden, dass sie mit ihren Suchaktionen professionellen Archäologen Konkurrenz machen könnten. Denn das ist hierzulande strafbar. web

[-] Weniger anzeigen

So kramten die Klinkerts im Internet. Sie stießen auf die Seite eines Experten, der allerdings im Urlaub war. Schließlich wurde dem Ehepaar ein gerade mal 20-jähriger Ring-Sucher vermittelt: Janik Ratke. Der junge Mann lebt in Niefern-Öschelbronn bei Pforzheim. Am Samstag kam er nach Weinheim.

"In den meisten Fällen verlieren Leute ihre Eheringe oder andere Schmuckstücke nicht beim Schwimmen in tieferen Gewässern, sondern eher im Nicht-Schwimmer-Bereich. Etwa dann, wenn sie mit ihren Kindern toben, Wasserball spielen oder sich mit Wasser einreiben, um sich an dessen Kälte zu gewöhnen."

Wenn er gerufen oder vermittelt wird, klärt Ratke mit den Betroffenen, wie intensiv der Einsatz werden könnte. Mehr als eine Pauschale, die vor allem Fahrgeld und eventuellen Materialverschleiß beinhaltet, verlangt Ratke nicht. Manchmal vereinbare man auch, dass der gesetzlich vorgeschriebene Finderlohn ausgezahlt wird.

Stundenlohn nimmt Ratke nicht. Die Suche nach den (ideellen) Schätzen anderer - vorzugsweise an und in Gewässern - sieht er vor allem als Hobby. Er absolviert aktuell eine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe.

In Weinheim trafen sich Auftraggeber- und Auftragnehmer am Samstag um 9 Uhr im Strandbad. "Es war kaum etwas los, es war regnerisch", so Sabrina Klinkert. Aber immerhin ging es um einen Ehering. Und so durfte Janik Ratke im Neoprenanzug und mit wasserdichtem Detektor loslegen.

Die Suche dauert gerade mal eine Dreiviertelstunde. "Ich war schon aufgebrochen, um noch andere Besorgungen zu machen. Da sagte plötzlich mein Mann am Handy, dass der Ring gefunden ist." Der Ring war bereits um die zehn Zentimeter tief in den Grund des Sees eingesunken.

Die Suche: Janik Ratke durchkämmt den Nichtschimmer-Bereich des Waidsees nach dem verlorenen Ehering. Foto: privat

"Es waren emotionale Szenen. Das grenzte an ein kleines Wunder", blickt Sabrina Klinkert zurück, kann aber schon wieder lachen: "Wir haben den Fund gleich auf Fotos festgehalten." Sie weiß aber auch, dass sie großes Glück hatte: "Wir hatten das Gefühl, dass wir dem jungen Mann vertrauen können", sagt sie.

Ratke selbst rät bei der Vergabe derartiger Suchaufträge zur Vorsicht. Ließ er sich zunächst über andere Aktivsucher an Auftraggeber vermitteln, betreibt er seit einiger Zeit eine eigene Webseite. Dort informiert er auch darüber, welche Fallstricke Auftraggebern drohen.

Zudem warnt er Laien davor, sich im Umgang mit Detektoren zu überschätzen. Sein eigenes Gerät ist rund 2500 Euro wert, sagt er. Man könne die Detektoren auch ausleihen.

Allerdings sei es für gänzlich Unkundige schwierig, verlorene Wertgegenstände zu finden. Schließlich schlägt der Detektor auch auf Metallschrott an.

Sein Detektor gibt etwa 50 verschiedene Töne von sich. Ratke hat ein einjähriges Praktikum bei einem Vertreiber solcher Geräte in den Niederlanden absolviert.