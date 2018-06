Weinheim. (keke) Wer schon einmal selbst ein undichtes Dach über dem Kopf hatte, weiß um die Probleme, die selbst ein kleines Loch mit sich bringen kann. Auch wenn Mensch und Tier trocken bleiben, kann sich doch die Feuchtigkeit einnisten. Mit ihr kommt der Schimmel - und die Probleme fangen an. Das Tierheim Weinheim kann davon ein Lied singen.

"Doch damit ist es jetzt vorbei", freuen sich dessen haupt- und ehrenamtliche Angestellten und Mitarbeiter. Dank der finanziellen Unterstützung der Sparkasse Rhein Neckar Nord konnte die dringend notwendige Komplettsanierung des Mitte der 1980er Jahre aufgebrachten Daches auf dem Hauptgebäude mit seinen Büro- und den Tiertrakten schneller als erhofft beendet werden.

"Die dreiwöchigen Arbeiten sind komplett abgeschlossen. Alles ist unter Dach und Fach, und wir und unsere Tiere sitzen wieder im Trockenen", bedankte sich Tierheim-Leiterin Jutta Schweidler beim Bergsträßer Sparkassen-Regionaldirektor Bernhard Leitz, Pressesprecher Rico Fischer und dem für Social Media zuständigen Sachbearbeiter André Postel als "Scheck-Überbringer".

9500 Euro hat die Sanierung einschließlich Neueindeckung gekostet. 5000 Euro davon hat die Sparkasse übernommen. Leitz hob die Bedeutung des Tierheims für die Region hervor: "Zum einen wird den Tieren ein artgerechtes und im besten Falle vorübergehendes Zuhause gegeben. Zum anderen schaffen das Tierheim und seine Helfer mit Angeboten seiner gut 20-köpfigen aktiven Jugendgruppe bereits bei jungen Menschen ein Bewusstsein dafür, was Verantwortung Tieren gegenüber bedeutet."

Mit Elisabeth Schmitt hat darüber hinaus gerade eine Auszubildende im Rahmen des Einstiegsqualifikationsjahres des Arbeitsamtes (EQJ) ihre Tätigkeit aufgenommen. "Die Chancen, am Ende übernommen zu werden, stehen gut", stellt Schweidler der 17-Jährigen ein "ausgezeichnetes Zeugnis" aus.

Neben der Vermittlung von Tieren bietet das in der Tullastraße beheimatete Tierheim Hundetrainings und die Möglichkeit zum "Gassigehen" mit Heimhunden an, erläuterte Zweiter Vorsitzender Karl Stippinger. Das Tierheim bietet Platz für circa 20 Hunde einschließlich der Möglichkeit, zusätzlich "Feriengäste" aufzunehmen. Nicht zu vergessen die "kuscheligen Plätzchen" für 20 Katzen.

Hinzu kommen Käfige mit zahlreichen Kaninchen, Ratten, Mäusen und Meerschweinchen. "Im Augenblick aber herrscht Katzenschwemme, weil gerade viele Katzenmuttis Junge bekommen", so Schweidler. Problematisch sind hier vor allem die nicht kastrierten freilaufenden Katzen.

Das Tierheim stellt das ganze Jahr über zugleich eine beliebte Anlaufstation für Schulklassen dar. Ob in Form von "Projektarbeiten" und Schülerpraktika, als Ziel von Tagesausflügen, Bestandteil eines Ferienlagers oder im Rahmen des "Naturdiplom"-Erwerbs: "Im Tierheim ist immer etwas los."

Los geht es demnächst auch mit einer weiteren dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahme. "An der Elektrik nagt der Zahn der Zeit", machen Vorsitzende Ingrid Mohr und ihr Stellvertreter Karl Stippinger auf eine weitere Schwachstelle des in den 1980er Jahren erstellten Gebäudekomplexes aufmerksam: "Die alten Kabel und Sicherungen genügen schon länger nicht mehr den heutigen Anforderungen". Seinerzeit wurden "aus der Not und aus Sparsamkeitsgründen heraus" in Eigenleistung vieler Ehrenamtlicher die elektrischen Leitungen verlegt.

Wo diese genau verlaufen, weiß heute aber niemand mehr so genau: "Wir können kaum noch zusätzliche Geräte anschließen, weil ständig die Sicherungen rausfliegen." Dies trifft hauptsächlich auf die Hütten im Außenbereich zu. Dort sorgt unter anderem eine Heizung dafür, dass die Hunde im Winter nicht frieren müssen.

Zwischen 30.000 und 50.000 Euro wer-de die Neu-Elektrifizierung wohl kosten, macht man sich in den Reihen des Tierheims keine Illusionen, dafür aber umso mehr Gedanken, wie diese Summe von dem kleinen Verein und seinen 350 Mitgliedern aufgebracht werden soll: "Wir sind dringend auf Spenden angewiesen."

Alle freuen sich aber schon auf den 11. Juli. Dann eröffnet die neue Quarantäne-Station, um Tieren mit ansteckenden Krankheiten effektiver und ohne Gefährdung anderer helfen zu können.

Info: Wer sich informieren oder das Tierheim unterstützen möchte: www.tierheimweinheim.jimdo.com.