Weinheim. (RNZ) Die kommende Badesaison im kommunalen Weinheimer Strandbad wirft bereits ihre Schatten voraus: Der Vorverkauf der Saisonkarten beginnt am Montag, 26. März, zu den üblichen Öffnungszeiten im Bürgerbüro in der Weinheim Galerie, Dürrestraße 2. Eine weitere Verkaufsstelle ist das Bürgerbüro in der Weststadt, Breslauer Straße 1. Die Eintrittspreise aus dem Vorjahr bleiben gleich.

Weinheim ist in diesem Jahr Ausrichter des baden-württembergischen Landesturnfestes an der Bergstraße. Am Samstag, 2. Juni, findet im Rahmen des Landesturnfestes auf dem Gelände des Strandbads "Der besondere Wettbewerb" (Paddeln, Schwimmen, Laufen) statt. "An diesem Tag ist kein öffentlicher Badebetrieb möglich", informiert die Stadt die Dauerkartenkäufer.

Die Badesaison beginnt am voraussichtlich am Samstag, 12. Mai. Lediglich im Falle einer anhaltenden Schönwetterperiode öffnet das Bad an Christi Himmelfahrt, 10. Mai. Wann es tatsächlich losgeht, will die Stadt am Freitag, 4. Mai, auf ihrer Webseite mitteilen. Am Eröffnungstag kann man auch die Schließfächer kostenlos belegen .

Im Mai öffnet das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr. Im Juni, Juli und August montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Im September ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Mit dem Ende der Ferien endet die Saison am Sonntag, 9. September.