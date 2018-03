Brauchtum liegt ihm am Herzen: Franz Piva führt seine Teilnehmer in voller Montur durch die Judengasse. Foto: Dorn

Weinheim. (keke) Franz Piva darf den Sekt schon mal kalt stellen. "Ende Februar erwarte ich den 60.000. Teilnehmer meiner Führungen", sagt der 78-Jährige, der sich schon jetzt auf diesen "besonderen" Besucher freut. Seit dem Jahr 2006 ist der gelernte Industriekaufmann nach seiner beruflichen Pensionierung als ausgebildeter "Hobby-Stadtführer" in Weinheim "laufend" unterwegs. 3055 Führungen sind seitdem bei ihm zu Buche geschlagen: "Von 2006 bis zum 31. Dezember 2017 waren es exakt 57.754 Teilnehmer", so Piva.

"Mindestens einmal quer durch ganz Europa" sei er vergleichsweise als "Kilometerfresser" in den vergangenen elf Jahren auf seinen historischen Spaziergängen unterwegs gewesen, schätzt Piva die von ihm zurückgelegte Wegstrecke ein. Allein für das vergangene Jahr sind 261 Führungen mit 4 928 Teilnehmern in seinem akribisch geführten Notizbuch vermerkt.

71 Mal war Piva in der Alt- und in der Weststadt unterwegs. Er wandelte durch das historische Gerberviertel und auf den Spuren des Weinheimer Judentums. Eine der wichtigsten Anlaufstätten stellt für ihn hier der "Büdinger Hof" der Familie von Reinhold Kohl dar. Weitere Wege führten in die Nordstadt und auf den Alten Friedhof, der auch dank seiner fachkundigen Erläuterungen und durch den vorbildhaften Einsatz der Bürgerstiftung Weinheim wieder aus seinem Dornröschenschlaf erwachte und stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt ist.

Sogenannte "Geo-Führungen" machen einen anderen Teil von Pivas nicht müde werdendem Engagement aus. 40 solcher Erkundungen führten durch das Sechs-Mühlen-Tal, in den (erloschenen) Wachenberg-Vulkan, hinauf zu den Burgen Windeck und Wachenburg, durch den Schlosspark und den Exotenwald.

Ein besonderes Anliegen sind für Piva die Brauchtumsführungen. 23 Mal wusste er seine Begleiter über ehemalige Sitten und Gebräuche rund um Weihnachten und Ostern aufzuklären und bei "Hochzeitsführungen" die Menschen in seinen Bann zu ziehen. Und natürlich erweist er auch den historischen Gaststätten Weinheims mit der Geschichte vom "Diebsloch" und dem "Berckheimschen Mausoleum" im Schlosspark die Ehre. Doch Piva ist nicht nur tagsüber und bei Wind und Wetter unterwegs. Davon legen 22 Fackelführungen für Erwachsene Zeugnis ab.

Aber besonders Kinder hat der weißhaarige Senior mit dem charakteristischen Bürstenhaarschnitt in sein Herz geschlossen. Was nachweislich auf Gegenseitigkeit beruht. So haben nicht wenige der Kids schon mehrfach an einer seiner 51 "Abenteuer"- Führungen des vergangenen Jahres teilgenommen. "Weil er so spannend erzählt und immer wieder etwas Neues weiß", wie einer aus dem Kreis der interessierten Steppkes zu berichten wusste. Elfmal war Piva darüber hinaus ehrenamtlich als Anführer in Diensten des "Naturdiploms für Kinder" dabei.

Zu seinen "Rennern" zählen die 43 "Kostümführungen" mit 957 Teilnehmern, die er bereits im dritten Jahr in Folge "mit der Katze im Sack" unternommen hat. Vor dem historischen Hintergrund der Altstadt klärt Piva dabei mit besonderem Herzblut über die Bedeutung von Redewendungen auf, wie "das Kind mit dem Bade ausschütten", "Fersengeld geben", "Daumenschrauben anlegen" oder "durch die Lappen gehen" und "um des Kaisers Bart streiten".

Über Hunderte solcher sprichwörtlicher Redensarten, deren Wurzeln über Generationen hinweg bis ins Mittelalter zurückreichen, weiß Piva Auskunft zu geben. "Leider geraten die alten Redewendungen als Brücken in die Vergangenheit immer stärker in Vergessenheit", bedauert er. Und nennt "Ross und Reiter" beim Namen, wenn er bei seinen Gästen nachfragt, wer von ihnen schon einmal eine "Tretmühle" in Aktion gesehen hat oder weiß, was es bedeutet, wenn "jemand etwas auf dem Kerbholz hat"?

"Die tägliche Bewegung an der frischen Luft hält mich fit und gesund", erläutert der Mann, der an manchen Tagen schon um zehn Uhr morgens auf seine angemeldeten Gruppen am Marktplatzbrunnen vor dem Alten Rathaus wartet und seine Fackel erst zwölf Stunden später nach der letzten Abendführung wieder löscht.

Info: Führungen von Franz Piva unter Telefon 06201/874450 oder per E-Mail an tourismus@weinheim.de.