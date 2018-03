Von Philipp Weber

Weinheim. Samstag, 21. November 2015, wenige Minuten nach 8 Uhr: Rund ein Dutzend junger Polizisten bewacht ein Absperrgitter in der Birkenauer Talstraße. In der dahinter liegenden Stadthalle trifft sich die rechtsextremistische NPD, um ihren Bundesparteitag 2015 abzuhalten. Die Beamten müssen die Veranstaltung schützen. Sie rechnen mit massiven Gegenprotesten: Linksextreme haben angekündigt, den Parteitag zu verhindern. Doch noch tragen die Polizisten keine Schutzkleidung. Die Lage scheint unter Kontrolle zu sein. Wenige Momente später rast ein bis zu 200 Menschen starker Mob auf sie zu.

Jetzt werden die Geschehnisse von damals juristisch aufgearbeitet: Am gestrigen Mittwoch endete das erste von mehreren Verfahren vor dem Weinheimer Amtsgericht - mit Geldstrafen gegen zwei junge Stuttgarter. Sofern sie keine Berufung einlegt, muss die Studentin Mona N. (26) wegen Landfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz 600 Euro zahlen. Der rund zwei Jahre ältere Angestellte Maximilian K. wurde wegen Landfriedensbruchs zu 2100 Euro Geldstrafe - sprich: 70 Tagessätze zu je 30 Euro - verurteilt.

Richterin Jenny Röder sah es als erwiesen an, dass die Beiden beim Angriff auf die Polizeisperre dabei waren - an vorderster Front. Die Angeklagten hatten bereits entsprechende Strafbefehle erhalten, aber Widerspruch eingelegt. Vor Gericht schwiegen sie zur Sache. Mona N. machte jedoch Angaben zur Person. Sie studiere "Soziale Arbeit", absolviere derzeit ein Praxis-Semester, in dessen Verlauf sie keinen Nebenjob stemmen könne. "Ich habe eine Miete von 320 Euro im Monat zu bezahlen", sagte die zierliche junge Frau. Von ihrer Familie erhalte sie keine Unterstützung. Mitbewohner würden aushelfen.

Als erster Zeuge sagte ein 43-jähriger Kriminalhauptkommissar aus. Er und sein Team haben einen Teil der Täter von damals ermittelt - mithilfe von Video-Aufzeichnungen, die auch hinter der Polizeisperre entstanden waren. Bei Maximilian K. genügte ein Abgleich mit den Aufnahmen der Demonstranten, die später festgesetzt wurden. Mona N. wurde durch Ermittler des Staatsschutzes identifiziert. Sie hatte bei den Kämpfen an der Polizeisperre Verletzungen an Kopf und Nacken erlitten - und musste in eine Klinik.

Richterin Röder, Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann sowie die Angeklagten und ihre Verteidiger sahen sich die Aufnahmen noch einmal an. Dabei schien es sich um dieselben Sequenzen zu handeln, die Ende 2015 vor Lokalpolitikern, Bündnissprechern und der Presse vorgeführt worden waren: Der Polizei war ein überhartes Vorgehen vorgeworfen worden.

Härte haben indessen auch die jungen Beamten an der Polizeisperre erfahren: Sechs von ihnen - vier Männer, zwei Frauen, alle in den frühen 1990ern geboren - waren gestern geladen. Sie schilderten, dass die polizeiliche Aufklärung ihnen keine unmittelbar drohende Gefahr gemeldet habe. So trugen sie weder Helme noch Schutzkleidung, als "zwei Reisebusse" (so der erste Zeuge) unweit der Sperre hielten. Die zum Teil vermummten Insassen seien ausgestiegen, hätten sich hinter einem großen Transparent formiert - und seien dann mit umgedrehten Fahnenstangen, Regenschirmen und einer aufgepumpten Luftmatratze losgestürmt.

Fünf der sechs Polizisten erlitten leichte Verletzungen an Kopf oder Armen, einer am Daumen: Die Gewaltbereiten hatten im zweiten Anlauf versucht, die Sperre wegzureißen. Andere Polizisten bekamen auch noch (ihr eigenes) Pfefferspray ab, weil es an Transparent und Luftmatratze abprallte. Megafonträger hätten den Pulk angefeuert, so die Beamten.

Staatsanwalt Grossmann zeigte wenig Mitleid mit Mona N.: "Das hat sie sich selbst zuzuschreiben." Für die Angeklagten beantragte er je zehn Tagessätze mehr, als Richterin Röder letztlich verhängte. Die Verteidigter betonten die Ideale ihrer Mandanten. "Bürger dieses Landes haben das Recht, rechtsradikalen und verfassungsfeindlichen Organisationen Widerstand zu leisten." Dabei dürften sie bis an die Grenzen der Legalität gehen, so Ns. Anwalt. Er warf den Polzisten vor, die Lage mit dem Einsatz von Schlagstöcken eskaliert zu haben. Für seine Mandantin forderte er eine Reduzierung der Geldstrafe. Ks. Anwalt stellte keine Forderung hinsichtlich des Strafmaßes.

Richterin Röder ließ sich nicht darauf ein: Wer eine Polizeisperre mit Gewalt zu überwinden versuche, habe die Grenzen des Erlaubten weit überschritten, sagte sie. Laut Staatsanwalt Grossmann finden die nächsten Prozesse kommende Woche statt - sofern die Angeklagten ihre Strafbefehle nicht doch akzeptieren.