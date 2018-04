Zakaria Mesto und Hasan Medini betreiben seit gut einem Jahr den Burger-Imbiss "Two Guys Burger" in der Bergstraße. Medini ist übrigens Architekt, betreibt mit seinem Bruder ein Planungsbüro - und erzählt gerne, wie er auf die Idee kam, Burger zu verkaufen. Foto: Kreutzer

Von Riccardo Ibba

Weinheim. "Der perfekte Burger, weil es deiner ist": Mit diesem Slogan werben die Inhaber von Weinheims neuesten Burger-Imbiss im Norden der Stadt. Noch ist der Laden ein Geheimtipp unter den Mitarbeitern der anliegenden Büros und Handwerksbetrieben, die bevorzugt zur Mittagszeit der Schlemmerei frönen. Doch der Andrang nimmt zu.

Hasan Medini ist 25 Jahre alt und von Beruf Architekt. Zusammen mit seinem Bruder betreibt er ein Planungsbüro. Die Liebe zum Fleisch wurde ihm in die Wiege gelegt, sein Vater ist im Fleischhandel tätig. Vor knapp einem halben Jahr hat Medini mit seinem Geschäftspartner Zakaria Mestro, der gastronomische Erfahrung hat, den Burger-Imbiss "Two Guys Burger" eröffnet.

Die Idee dazu kam dem Jungunternehmer, als er auf einem Markt die elterlichen Fleischwaren zum Verkauf anbot. "Der Verkauf lief ungewöhnlich schleppend an diesem Tag", erzählt Medini: "Wir haben improvisiert und Burger gebraten, danach war der Stand voll."

Als dann noch unweit des Elternhauses der Imbiss-Stand neu zu vermieten war, entschloss sich Medini, in die Gastronomie einzusteigen. Als Erstes standen Renovierungs- und Umbauarbeiten an, für den gelernten Architekten kein Problem. Handgefertigte Tische und Bänke aus Holz, sowie die ansprechend gestaltete Außenfassade sorgen hier für ein modernes Ambiente.

Auch die kleinen Holzplatten, auf denen das Essen serviert wird, sind hochwertig verarbeitet. Auf der Karte stehen diverse Burger-Kreationen, welche der Gast jedoch auch individuell zusammenstellen kann. Beim Fleisch kann zwischen Rind oder Huhn gewählt werden, die Pommes werden traditionell oder aus Süßkartoffeln hergestellt. Die Zutaten sind allesamt frisch, das Brot wird nach eigener Rezeptur von einer Bäckerei gebacken und auch die fünf unterschiedlichen Burger-Soßen entstammen der eigenen Fantasie.

"An den Soßen haben wir ewig herumprobiert, jetzt passt es", sagt der Neu-Gastronom und lacht. Während sich Medini um den Einkauf, das Marketing und die Buchhaltung kümmert, bereitet sein Partner Zakaria das Essen zu. Unterstützt wird er zu Stoßzeiten von zwei weiteren Mitarbeitern, die stetig größer werdende Kundschaft will schließlich zügig bedient werden. Um dem auch in Zukunft gerecht werden zu können, wollen die beiden Inhaber ein elektronisches Terminal errichten, an dem die Bestellungen abgegeben werden können. "So können wir unsere Gäste schneller bedienen, da sich die Köche nicht auch um die Bestellung kümmern müssen", führt Hasan aus. "Wir sind überrascht, wie gut unser Angebot angenommen wird".

Dass die Gastronomie ein hart umkämpftes Gewerbe ist, müssen die beiden Betreiber jedoch in ganz anderer Sache zur Kenntnis nehmen. Der US-Burger Gigant "5 Guys", der aktuell auf dem europäischen Kontinent expandiert, droht den beiden Weinheimern mit gerichtlichen Konsequenzen. Als Grund dient die angebliche Namensgleichheit.

Dem werden sie sich wohl beugen, eine Auseinandersetzung vor Gericht mit einem Global-Player steht nicht auf der Tageskarte. "Wir haben unsere Community via Instagram befragt, da kamen Vorschläge wie Two Castle Burger", erzähl Medini. "Wahrscheinlich läuft es aber auf Two Bro’s Burger hinaus, den Namen lasse ich dann patentieren". Sicher ist eben sicher.