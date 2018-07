Steht: der Poller in der Judengasse. Foto: D

Weinheim. (RNZ) Für die Anwohner der Judengasse im Gerberbachviertel war es ein echtes Ärgernis: Morgens hoch, abends runter - so entwickelte sich in den vergangenen Monaten ein reger Schleichverkehr von rücksichtslosen Autofahrern zwischen der Grundelbach- und der Hauptstraße. Ein Durchgangsverkehr im eigentlichen Anwohnerbereich.

Die Stadt habe nun gehandelt und einen Poller gesetzt, der definitiv nur noch von Rettungskräften zu entfernen ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Dies habe länger gedauert, weil es bei den Anwohnern unterschiedliche Stimmen und Anforderungen gab.

Bei einem Vorgängerpoller waren zunächst Schlüssel an Anwohner verteilt worden - "diese vermehrten sich aber auf wundersame Weise", heißt es weiter. Zum Schluss war der Poller fast nicht mehr in Betrieb. "Deshalb war nur dieser Schritt möglich", so OB Heiner Bernhard.

Der Poller hat nun zur Folge, dass auch die Anwohner nur noch über die Grundelbachstraße ihre Häuser anfahren können. Dafür ist aber auch gewährleistet, dass nur noch Anwohner oder deren Besucher dort hinterm Steuer sitzen - denn eine Durchfahrt ist nicht mehr möglich.