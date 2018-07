Der Schleichweg durch Weinheims historisches Viertel ist wieder dicht. Dank des neuen Pollers in der Judengasse können sich Pendler nicht mehr die Wartezeiten an Weinheim Galerie oder Stadthalle sparen. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Kaum war die Mitteilung in der Welt, gab es auch schon Ärger: Die Stadt hatte am Donnerstag darüber informiert, dass der neue Poller in der oberen Judengasse nur noch von Rettungskräften abgesenkt werden kann.

Für die Bewohner des Gerberbachviertels eigentlich eine gute Nachricht: Nach dem Abbau des defekten alten Pollers hatte sich das Gässchen zum Schleichweg entwickelt. Pendler fuhren morgens vom Grundelbachtal durch die Judengasse und über den Amtshausplatz den Hügel hinauf - und dann auf der anderen Seite wieder herunter.

"Auf diese Weise haben sie sich die Wartezeiten rund um die Weinheim Galerie oder an der Stadthalle erspart", so ein Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will: "Es wird wohl noch zwei, drei Wochen dauern, bis der Schleichverkehr zum Erliegen kommt." Viele Autofahrer wüssten noch nichts von dem Hindernis, führen ins Viertel - um dann unverrichteter Dinge umzudrehen.

Doch das ist es nicht, was einige Weinheimer noch gestern Abend auf die virtuellen Barrikaden von Facebook getrieben hat. Ihnen geht es vielmehr um die Frage, warum der neue Poller nicht mehr von Anwohnern geöffnet werden kann.

Und ob die Besitzer der alten Schlüssel ihr Geld zurückbekommen. Denn die Anwohnerschlüssel kosteten "zwischen 20 und 25 Euro das Stück". In Familien oder Betrieben mit mehreren Autofahrern kommt da schon ein Sümmchen zustande.

"Ich habe bei der Stadt zunächst die Rückmeldung bekommen, dass ein Rückerstattung nicht möglich ist", so der Anwohner. Die Stadt könne nicht mehr zurückverfolgen, wer im Verlauf der vielen Jahre mit dem versenkbarem Poller Schlüssel erworben hatte, hieß es.

Das klingt in einer Stellungnahme von Stadtsprecher Roland Kern nicht ganz so dramatisch. Bisher habe die Verwaltung nicht entscheiden können, wie es in der Geldfrage weitergeht: "Denn dazu müssen wir erst genau prüfen, wie viele alte Schlüssel gemacht worden sind", schreibt er auf RNZ-Anfrage und fügt hinzu: "Aus unserer Sicht kann das aber auch nicht das vorrangige Thema sein. Am wichtigsten ist, dass der Schleichweg gesperrt ist und somit gefährliche Situationen abgestellt sind." Die aktuelle Lösung hätten Ordnungsamt, Polizei, Straßenbehörde und Verkehrswacht in ihren Verkehrsbesprechungen erarbeitet.

Gefährlich war der Schleichverkehr deshalb, weil sich viele Autofahrer - bei Nacht sogar auch Taxifahrer - nicht um das "Spielstraßen"-Schild scherten. Das sehe man im Gerberbachviertel auch so, sagt der Anwohner. Aber: "Aus meiner Sicht wären Poller mit Schlüssel für Anwohner sinnvoller. Außerdem halte ich es für unwahrscheinlich, dass sich die Schlüssel auf wundersame Art - sprich: durch Nachmachen - vermehr haben."

Schlüsseldienste hätten seiner Einschätzung nach nicht ohne Weiteres Duplikate anfertigen können. Denn eine Schließanlage sei komplexer als eine (einfache) Wohnungstür. Problematisch war der alte "Anwohnerpoller" trotzdem, weil er sehr oft kaputt war. Das geben auch die Skeptiker zu.

"Wenn man den Anwohnerschlüssel abzog, fuhr sich der Poller wieder hoch. Einige ließen dann Kinder auf dem Poller reiten, was der Anlage nicht guttat. Irgendeinen Deppen fand man immer, der seinen Schlüssel dafür hergab." Dennoch gebe es Alternativen zur aktuellen Lösung.

Etwa Poller, die man hoch und runter klappen muss: "Diskutiert haben wir auch über Poller mit Fernbedienung, wie es sie in Salzburg oder Baden-Baden gibt."Die machten aufgrund der einfachen Bedienung die Durchfahrt aber vielleicht schon wieder zu attraktiv.