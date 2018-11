Das Publikum liegt auf Badeinseln oder lehnt sich an diese an, während auf der großen Leinwand ein Kinofilm läuft. Betreiber und Personal des Hallenbads Weinheim (Ha Wei) verstehen solche Schmankerl nicht zuletzt als "Belohnung" für treue Stammkunden. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Alleine oder zu zweit auf einer Badeinsel liegen, sich vom leichten Wellengang durchschaukeln lassen - und dabei einen Kinofilm genießen: Unter anderem dies ist am Freitag, 9. November, ab 16 Uhr im Hallenbad Weinheim, dem HaWei, in der Mannheimer Straße 11 möglich. Auf einer großen Leinwand läuft dann der aktuelle Filmhit "Peter Hase" (ohne Altersbeschränkung).

Zu Beginn heizt das Animationsteam von der Erlebnisagentur H2O-Events den Besuchern ein - mit Spielen und Musik für Jung und Alt. Die Idee: Bei Wettbewerben treten je zwei Teams gegeneinander an, am Ende entscheidet die Punktezahl. Das gesamte Programm dauert bis etwa 20 Uhr, das Bad schließt im Anschluss eine Stunde später. Das Vergnügen kostet nichts - abgesehen vom Eintritt ins Hallenbad: Kinder zahlen 2,80 Euro, Erwachsene 3,90 Euro.

In dem Familienfilm "Peter Hase" geht es um das Mit- beziehungsweise Gegeneinander von Mensch und Natur - im überschaubaren Rahmen eines Gemüsegartens. Bringen Peter und seine drei Hasen-Schwestern doch ständig die Beete von Gartenbesitzer Mr. Mc Gregor durcheinander. Dieser baut Zäune und stellt Fallen auf - doch seine Nachbarin Bea schützt die Tiere. Als Mc Gregors Sohn den Garten übernimmt, droht den Hasen das endgültige Aus. Aber am Ende siegt das harmonische Miteinander von Mensch und Tier - und die Liebe.

Das Kinoerlebnis ist indessen nicht das einzige Angebot des Hallenbads, das bereits seit dem 1. Januar 1984 in der Hand der Stadtwerke Weinheim ist. Das Unterhaltungsprogramm für Gäste werde seit einigen Jahren angeboten und ausgebaut, um das Bad noch attraktiver zu machen und um die Stammkunden zu belohnen, so Stadtsprecher Roland Kern: "Für viele ist das HaWei fast ein zweites Zuhause."

So gab es hier im März Schwimmen bei Live-Musik und Kerzenschein. An Ostern lockte ein Osterhasen-Gewinnspiel für Kinder. Die Stadtbibliothek bot im September einen Leseabend in der Cafeteria des Bades an. Schon länger gibt es darüber hinaus die Weihnachtsaktion im Advent, bei der Kinder Geschenke gewinnen können. Die Programm-Inhalte stimmt HaWei-Teamleiter Rudi Hill mit Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Krämer ab.

Die Stadtwerke investieren indessen nicht allein in Unterhaltungsprogramme. Pro Jahr fließen im Durchschnitt zwischen 100.000 und 150.000 Euro in die Erhaltung und Modernisierung des Bades, "das dadurch top in Schuss ist". So weise das HaWei moderne Technik auf, ohne seinen besonderen Charme zu verlieren, so Kern. Die Zahl der Besucher steigt ohnehin seit Jahren. Mittlerweile sind es jeweils über 100.000 im Jahr.

Info: Die regulären Öffnungszeiten des Hallenbads sind: Dienstag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr. Am Wochenende von 7 bis 18 Uhr, montags von 7 bis 14 Uhr. Zu diesen Öffnungszeiten können es sich Gäste auch auf der Liegewiese draußen oder in der Salzgrotte bequem machen.