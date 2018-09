Weinheim. (RNZ) "Mit dem Namen kann man gerne spielen", schmunzelt Leslie Freymüller, die dem neuen Bistro in der Weinheimer Fußgängerzone den Namen gegeben hat: "Frey". Das könnte heißen: "Frey von Konservierungsmittel." Oder: "Frey von unnötigen Verpackungen." Oder auch: "Frey von Stress".

Vielleicht aber auch "Frey von Konventionen". Denn der Laden bringt ein neues gastronomisches Konzept in die City. Am Freitag, 31. August, 10.30 Uhr öffnen die beiden Schwestern Leslie Freymüller und Beate Rüffer ihre Ladentür, stellen ein paar Sessel vor das Schaufenster - und laden ihre ersten Gäste zu einem Getränk ein, frank und "Frey".

Das "Frey" ist ein Bistro-Café in stilvoll her- und eingerichteten Räumen in der Hauptstraße 112. Angeboten wird selbst zubereitetes Essen, eines oder zwei Tagesgerichte, selbst gebackene Kuchen und kleine Snacks. Alles kann in aller Ruhe direkt vor Ort verzehrt werden.

Die Ware soll es aber auch zum Mitnehmen geben. Dafür gibt es keine Plastikverpackungen sondern Schraubgläser, die wieder abgegeben werden können.

Das Speiseangebot wird täglich auf einer Schiefertafel angeschrieben; es gibt, was gekocht wird. "Was uns selbst schmeckt", beschreiben die beiden Schwestern. Das können einmal Königsberger Klopse sein - nach einem Rezept der Mutter -, das kann aber auch mal eine thailändische Linsensuppe sein.

Gäste können sich dabei aus einem kulinarischen Baukasten bedienen, wobei kein Element teurer als zehn Euro ist. Immer selbst gemacht und möglichst mit Produkten aus der Region. Beide Frauen sind schon lange Hobby-Köchinnen.

Aber gutes Essen und Trinken ist nur ein Teil des "Frey". Besonders originell ist: Die Gaststubenräume und die offene Küche werden von vielen Accessoires und besonderen Einrichtungsgegenständen geziert - Neues und Antikes.

Ob Tassen, Gläser, aber auch eine Stehlampe, ein Stuhl, ein Sofa, Gemälde an der Wand - die Gäste können es bei einem Café oder einem Glas Wein erwerben und gleich mit nach Hause nehmen, was ihnen gefällt. Es handelt sich um ein Gastronomiekonzept, das in den Niederlanden seit einiger Zeit schwer angesagt ist.

Leslie Freymüller, die viele Jahre in Amsterdam gelebt hat, brachte die Idee von dort mit. Sie und ihre Schwester stammen aus Mannheim. Sie haben sich nach Jahren außerhalb der Region an der Bergstraße getroffen, finden Weinheim toll und verwirklichen sich mit dem "Frey" einen Lebenstraum.

"Guter Geschmack zum Mitnehmen", lautet das Motto, das sich auf Essen wie Möbel bezieht. Ob man zum Möbelkauf den Laden ansteuert und dabei eine Kleinigkeit isst, oder umgekehrt: Es steht jedem "Frey".

Info: Das "Frey" in der Hauptstraße 112 eröffnet heute um 10.30 Uhr. Die ersten Gäste sind zum Umtrunk eingeladen. Geöffnet ist von Dienstag bis Freitag, 10.30 bis 19 Uhr, samstags von 10.30 Uhr bis 17 Uhr.