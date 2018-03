Enormer Trainingsfleiß zeichnet Moritz Renner aus. Als nächstes tritt der Florettfechter bei der Kadetten-Europameisterschaft in Sotschi an. Foto: zg

Von Günther Grosch

Weinheim/Heidelberg. Die Fechtabteilung der TSG Weinheim bleibt eine nicht versiegende Quelle nationaler Talente im Florettfechten. Jetzt sorgt der 16-jährige Moritz Renner als amtierender Deutscher A-Jugend-Meister in der Altersklasse U 17 auf der Planche für Furore. Nicht weniger als zwei Mal Gold und ein Mal Bronze im Einzel sowie fünf Mannschafts-Goldmedaillen in verschiedenen Altersklassen hat der Schüler am Heidelberger Helmholtz-Gymnasium in den vergangenen Jahren gewonnen. In Paris gelang Moritz jetzt sein bislang spektakulärster Coup.

Als erster Deutscher überhaupt setzte er sich beim "Challenge CEP-Marathon Fleuret 2018" gegenüber 295 Konkurrenten aus 30 Nationen durch. Eine weitere Goldmedaille mehr. Bereits in der Vorrunde des U 17-Wettbewerbs hatte Renner mit einem vierten Platz aufhorchen lassen. Und auch in der mit 105 Fechtern besetzten Hauptrunde gelang Renner gegen seine deutschen, portugiesischen und französischen Gegner Treffer um Treffer. Das Finale entschied er gegen Markus Praus vom SC Berlin für sich.

"Mit seiner bestechenden Form berechtigt Moritz zu den größten Hoffnungen bei der Kadetten- und Junioren- Europameisterschaft Anfang März in Sotschi sowie bei den Weltmeisterschaften in Verona", so seine Trainerin Yuliya Ishchenko. Moritz wird bei beiden Turnieren gemeinsam mit seinem Vereinskameraden Luis Klein, der in der Kategorie U 20 startet, in der Nationalmannschaft die deutschen Farben mit vertreten. Klein (19) ist übrigens auch so eine TSG-Entdeckung wie sein Bruder Felix. Gemeinsam mit den erfahrenen TSG-Eigengewächsen Georg Dörr und Cirarán Veithenheimer sowie Mark Perelmann aus Mannheim wurden die Geschwister in den Jahren 2016 und 2017 Deutsche Mannschaftsmeister mit dem Florett.

Moritz’ sportliche Karriere begann schon früh. Allerdings gemeinsam mit seinem vier Jahre jüngeren Bruder Benjamin, der ihn zum Schwimmen mitnahm. Doch Moritz wollte einen Sport mit mehr Abwechslung im Training haben: "Das Fechten entdeckte er in der Schul-AG für sich", erzählt seine Mutter, Ute Renner. Bald darauf trat Benjamin in die Fechtabteilung der TSG Rohrbach ein: "Moritz hat erstmals mit fünf Jahren beim Fechttraining mitgemacht und bestritt mit sieben Jahren sein erstes Turnier".

Bei der Wahl zwischen Degen und Florett entschied sich Moritz für die Waffe, mit der "schneller und dynamischer gefochten werden kann", erklärt Moritz: "Die Fechter müssen sich ihr Angriffs-recht durch verschiedene Aktionen er-kämpfen und können erst dann punkten." Das wiederum bewirkt, dass die Gefechte wesentlich interessanter und aktionsreicher gestaltet werden müssen als im eher taktisch geprägten Degenfechten. Außerdem ist der Oberkörper als einzig erlaubte Fläche wesentlich kleiner und damit schwieriger zu treffen.

Im Jahr 2009 wechselte Moritz zum gerade gegründeten Fechtverein Heidelberg: "Bei der TSG Rohrbach wurde kein Florett mehr gefochten", bedauert er. Vier Jahre später nahm ihn der aus der Ukraine kommende Erfolgstrainer Aleksandr Perelmann unter seine Fittiche. Startrecht erhielt er zunächst für den Mannheimer Fechtklub MFC und ab 2016 für die TSG Weinheim. Ein schwerer Schlag für Moritz wie die TSG-Fechtabteilung bedeutete der Tod von Perelmann im Jahr 2017.

"Fünfmal in der Woche jeweils zwei Stunden Training plus zusätzlich noch ein Mal Lektion", beschreibt Moritz seinen Trainingsfleiß. In den Schulferien finden darüber hinaus Lehrgänge in den beiden anderen Fechthochburgen, Tauberbi-schofsheim und Bonn, statt. Hinzu kommt im August ein zweiwöchiges Trainingslager in Polen. Nicht zu vergessen die "turnierfreien Wochenenden", an denen Moritz am Kadertraining im Olympiastützpunkt in Bonn teilnimmt - angeleitet von Bundestrainer für Herrenflorett, Ulrich Schreck, und Bundesnachwuchstrainer Kostas Lymperopoulos. Darüber hinaus zählen der viermalige Florettweltmeister, Peter Joppich, und der ehemalige Olympiasieger, Benjamin Kleibrink, zu seinen Lehrmeistern.

Zusätzlich startet Moritz auch bei "U 20"-Turnieren und bei Wettkämpfen der Aktiven. Für die guten Fechter bedeutet dies, dass sie zu den "U 17-Cadet Circuit"-Turnieren sowie zu den Junioren-Weltcups "U 20" nominiert werden. Dieses Jahr darf er sogar zum ersten Mal beim Aktiven-Weltcup "Löwe von Bonn" antreten.

Weil die Anreise zu den Turnieren in der Regel freitags und die Abreise sonntagabends oder montags erfolgt, führt dies in der Schule naturgemäß zu zahlreichen Fehltagen: "Das Helmholtz-Gymnasium als ’Eliteschule des Sports’ stellt ihre Ka-dersportler aber ohne Probleme frei, wenn die Noten in Ordnung sind", erläutert Ute Renner nicht ohne Stolz: "Moritz besucht die Kursstufe und hatte im Zeugnis elf Punkte, was einem Notendurchschnitt von 2,0 entspricht." Natürlich müssen der Unterrichtsstoff nachgeholt und alle Arbeiten nachgeschrieben werden. Doch auch dies bedeutet keine Probleme. Moritz: "Mein Tutor, der Sport- und Englischlehrer Andreas Gängel, hat für die Fehlzeiten, die demnächst durch Sotschi entstehen, bereits zusätzliche Unterrichtsstunden in den Kernfächern für mich organisiert und auch die Lehrer in den Nebenfächern über meine Zusatzbelastung informiert."

Dass das Ganze auch Geld kostet, ist kein Geheimnis. So sind die Organisation und die Kosten für Fahrten und Über-nachtungen "Elternsache". Vom Verein oder Verband gebe es keine Zuschüsse, bedauert Ute Renner, die vier Jahre lang als Vorsitzende und Schriftführerin beim Fechtverein Heidelberg engagiert war. Und auch für die Fechtausrüstung zahlt der Verein nichts. Vom Nordbadischen Fechterbund erhält Moritz dagegen als DC-Kader-Mitglied pro Halbjahr 70 Euro. Zum Vergleich: Eine Fechtjacke kostet 250 Euro, ein Florett circa 120 Euro.

Für Moritz wichtig: Obwohl Fechten eine Einzelsportart darstellt, ist der Zusammenhalt, "egal mit welcher Nation", durch zahlreiche Freundschaften und Teamgeist geprägt. "Als am vergangenen Wochenende beim Juniorenweltcup in Barcelona an meiner Maske ein technischer Defekt auftrat, hätte ich, weil Fechter normalerweise nur eine Maske dabei haben, nicht mehr weiter fechten können", so Moritz. Verschiedene Fechter hätten ihm daraufhin ihre Maske angeboten, damit er weiter am Turnier teilnehmen kann: "Ich habe dann das Turnier mit der Maske eines polnischen Fechters weitergefochten."

Und was sind die nächsten Ziele des Talents? "Die Nominierung für die Kadetten-Weltmeisterschaft Anfang April in Verona, die Teilnahme an der Jugend-Olympiade im Oktober in Buenos Aires und ein Finalplatz bei der Kadetten- Europameisterschaft in Sotschi", zählt Moritz auf. Am 28. Februar geht sein Flieger Richtung Sotschi, wo Moritz am 4. März im Einzel und am 6. März im Teamwettbewerb auf der Planche steht.

Nicht nur die Fechter in Heidelberg und Weinheim drücken ihm dafür die Daumen.