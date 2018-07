Von Günther Grosch

Weinheim. Trendy, hip und abgefahren: So kommt die Popup-Blackbox daher, mit der Kay Gottuck und Manuel Müller gemeinsam mit Geschäftsführer Bernd Baldus auf dem Gelände des Mercedes-Autohauses Ebert an der Viernheimer Straße ("Automeile") noch bis in den September hinein jeweils von Freitag bis Sonntag ein exquisites Angebot für Gourmets und Genießer bereithalten.

Unter dem Namen "Wineflight" offeriert die Gruppe "Winetime" aus einem umgebauten Schiffscontainer heraus Rieslingweine aus den besten deutschen Weingütern. Abgerundet wird das Weinangebot mit "Snacks auf hohem kulinarischem Niveau", sagt Gottuck mit Verweis auf Brot von "Artisan Boulanger" Peter Kapp (Edingen-Neckarhausen) und "piemontesischen Spezialitäten" von Davide Palluda aus Canale (Piemont).

Das Besondere an den Weinofferten ist, dass es sich dabei ausschließlich um Riesling-Weine handelt. Mit an Bord des aufgepeppten Containers sind acht Weingüter. Pro Weingut werden vier verschiedene Riesling-Sorten ausgeschenkt, sodass es durchaus möglich ist, eine beachtliche Jahrgangstiefe und Lagenvielfalt zu verkosten.

"Für Weißweinfreunde ein echtes Erlebnis", schwärmten bei der Premiere vor geladenen Gästen nicht nur "die Macher" angesichts der in den Gläsern funkelnden Weine der Güter Mehling (Deidesheim), Robert Weil (Kiedrich), Reichsgraf von Kesselstatt (Morscheid), Wittmann (Westhofen), Bürklin-Wolf (Wachenheim), Siegrist (Leinsweiler), Mosbacher (Forst) und auch J.B. Becker (Walluf).

6,80 mal 2,40 Meter misst der aus Hamburg kommende Original-Schiffscontainer, der von dort aus seine Fracht bereits bis im fernen China löschte. Dass und wie sich sein Äußeres und vor allem sein bislang kärgliches Innenleben hin zu einem "Gaumenkitzler" verändert hat, zeigte sich bereits bei der Premiere mit Neulackierung, Theke, Gläserwand, Kühlschränken und der integrierten Solartechnik.

Unter den Eröffnungsgästen war auch Handball-Legende Uli Roth, der die Gelegenheit dazu nutzte, Werbung für seine "Kinder-Initiative Strahlenburg" zu machen. "Nach lieben ist helfen das schönste Zeitwort der Welt", hat sich der Verein ein Zitat der Schriftstellerin Bertha von Suttner (1843-1914) zum Motto gemacht, um Hilfe und Unterstützung für schwerkranke, pflegebedürftige Kinder und deren Eltern zu leisten.

Die Pflege und intensive Betreuung eines schwer oder chronisch kranken Kindes im eigenen Zuhause sei für viele Familien aus finanziellen, familiären oder auch medizinischen Gründen nicht möglich, sagt Roth. "Viele dieser Kinder werden dann in Pflegeeinrichtungen untergebracht, die auf diese besondere medizinische Situation und die Bedürfnisse von Kindern nicht eingerichtet sind."

Ziel der "Kinder-Initiative Strahlenburg" ist es deshalb, eine Pflegeeinrichtung in Schriesheim zu schaffen, in der schwerkranke Kinder durch den örtlichen Pflegedienst "Edelweiss-Kids" rundum betreut werden. Dort würden die Kinder in liebevoller Umgebung optimale pflegerische, medizinische, therapeutische und pädagogische Betreuung erhalten, so Roth.

Info: Öffnungszeiten "Winetime"-Riesling-Container (wenn es die Witterung erlaubt) jeweils freitags von 16-22 Uhr (nicht am 6. Juli) sowie samstags und sonntags von 14 bis 22 Uhr.