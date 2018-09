Leslie Freymüller (l.) und Beate Rüffer haben das Anwesen in der Hauptstraße 112 saniert und in einen Concept-Store verwandelt. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Das Interesse der Passanten war ihnen schon vor der Eröffnung sicher. Als Leslie Freymüller und Beate Rüffer am Freitag um 10.30 Uhr dann endlich die Tür aufsperrten, blieb es nicht mehr bei Blicken durchs Schaufenster: Rasch traten die ersten Kunden über die Schwelle des Bistros "Frey". Und die Rückmeldungen der Besucher hörten sich durchaus verheißungsvoll an.

Dabei ist das Konzept sehr ungewöhnlich. In dem Concept-Store (frei übersetzt: hochwertig konzipierter Gemischtwarenladen) kann man essen, trinken, aber auch Accessoires erwerben - von der Blumenvase bis hin zum Sofa. Bevorzugt angeboten werden übrigens die Produkte niederländischer und belgischer Designer: Freymüller hat längere Zeit in Amsterdam gelebt, wo Cocept- oder Mixed-Stores häufiger vorkommen.

Am Freitag schwang Freymüller zum ersten Mal für die Kunden den Kochlöffel. Foto: Kreutzer

"Was hier nicht niet- und nagelfest ist, können Sie kaufen. Bis auf die grüngepolsterten Stühle, unsere Kaffeemaschine und meine Schwester", sagt Co-Inhaberin Beate Rüffer und lacht. Ein wenig Humor und Zuversicht war auch durchaus nötig, um das Anwesen in der Hauptstraße 112 zu erwerben und zu bespielen.

Von April 2017 an haben die Schwestern das 1804 erbaute Gebäude-Ensemble renovieren lassen. Bereits im Verlauf der letzten beiden Altstadtkerwen haben sie sich dem Weinheimer Publikum vorgestellt. Letztes Jahr gab es in dem damals noch völlig nackten Gastraum Getränke und kleine Snacks.

Das Anwesen ist in seiner über 200-jährigen Geschichte auf vielfältige Weise genutzt worden: Haupthaus und Anbauten hätten zuerst Metzgereien beherbergt, später eine Reinigung, wissen Rüffer und Freymüller. Nach Schließung der Reinigung blieb das Schaufenster zunächst leer. Auch weil das Anwesen sanierungsbedürftig war. "Die Gebäude sind gefühlte 1000 Mal umgebaut worden", so Rüffer. Das tat dem Ensemble nicht immer gut.

Die beiden Schwestern haben nun viel Aufwand und Liebe in die langfristige Renovierung gesteckt - sie hatten sich vor dem Kauf rund 80 andere Anwesen angesehen. Trotz einiger bautechnischer Dramen wollten sie sich ihren Lebenstraum unbedingt hier erfüllen.

Was dabei herausgekommen ist, kann sich sehen lassen: Die Räume sind hell und erkennbar liebevoll eingerichtet. Die Ladenfläche beträgt 110 Quadratmeter. Das Verhältnis von Gastronomie zu Accessoire-Verkauf liegt bei etwa 1:1. Auf dem Weg von dem für 20 bis 25 Menschen ausgelegten Gastraum hin zu den Einrichtungsgegenständen passieren Kunden auch die Küche - und können bei der Zubereitung der Mahlzeiten zusehen.

Fast alle hier ausgestellten Accessoires gibt es zu kaufen, das Essen kann man sich auch in Pfandgläsern mit nach Hause oder ins Büro nehmen. Foto: Kreutzer

Im hinteren Bereich des Geschäfts warten bunte Kissen, Porzellan-Produkte und sogar Herrenfliegen auf Kunden. Im "Frey" wird täglich frisch gekocht. "Wir bieten jeden Tag andere Bausteine an, aus denen sich die Kunden einen Mittagsimbiss zusammenstellen können", erklärt Rüffer. Diesen kann man vor Ort verzehren. Oder in Einmachgläsern mitnehmen, um das Essen zu Hause oder im Büro aufzuwärmen. Zur Eröffnung gab es Rindsrouladen, Reis, Ofengemüse sowie thailändische Linsensuppe.

"Wir probieren es mit Pfandgläsern, weil wir Plastikmüll vermeiden wollen", erklären die Inhaberinnen. Sie wollen auf Produkte aus der Region und Nachhaltigkeit setzten. Geöffnet ist das "Frey" von Dienstag bis Freitag, jeweils von 10.30 bis 19 Uhr. "Damit sind wir keine klassische Gastronomie - aber sicher auch kein Imbiss im herkömmlichen Sinne", so Rüffer.

Markus Dorsch und Hellen Kühn sowie Sohn Tassilo haben bereits Platz genommen. "Hier wurde erkennbar mehr geleistet, als nur eine Kaffeemaschine in ein freies Geschäft zu stellen", sagt Kühn: "Es hat mich auch gefreut, dass hier ein Bistro mit hellem, freundlichen und eher großstädtischem Ambiente entstanden ist", erklärt sie. Das sei in Weinheim in dieser Form eher selten, ist auch von den Besuchern an anderen Tischen zu hören.

Auch Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann sowie Vera Jöst (Stadtmarketing) sind zur Eröffnung gekommen. "Ich habe die frühere Reinigung noch gekannt", erinnert sich Jöst. "Was seither entstanden ist, wertet das Gebäude eindeutig auf." Dem stimmt auch Wirtschaftsförderer Stuhrmann zu. "Das hier ist sicher ein tolles Angebot, gerade auch für Leute, die in der Weinheimer Innenstadt arbeiten", sagt er. Auch er sieht in dem modernen Konzept und der entsprechenden Einrichtung eine Aufwertung des Gebäudes und der Hauptstraße.