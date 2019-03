Von Philipp Weber

Weinheim. Die Stadträte der Weinheimer Liste (WL) hatten kein Geheimnis daraus gemacht, sodass Fraktionschef Michael Lehner am Montag nur noch den Schlussstrich zu ziehen brauchte: Die WL verzichtet auf einen Antritt bei der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai. Als kommunalpolitische Kraft will die Wählervereinigung aber weiter wirken. Das geht aus einer Presseerklärung hervor, die Lehner an die Medien verschickte.

"Die Weinheimer Liste wird zur Kommunalwahl 2019 nicht antreten. Wir können dies in unserer eingeschränkten personellen Stärke nicht organisieren", erklärt Fraktionschef Lehner. Stadtrat Karl Bär und der Aktive Stefan Müller würden weiter Mitglieder der Weinheimer Liste bleiben, auch wenn sie sich nun auf der Wahlliste der FDP um Ratsmandate bewerben. Damit würden Bär und Müller die "Grundwerte" der Weinheimer Liste - "hoffentlich als gewählte Stadträte" - auch zukünftig im Gemeinderat vertreten, stellt sich Lehner hinter seine beiden Mitstreiter.

"Wir werden dies ebenfalls vollumfänglich unterstützen und auch zukünftig die Weinheimer Kommunalpolitik kritisch und - falls notwendig auch störend - begleiten", schließt der (Noch-)Fraktionsvorsitzende. Alles weitere wollen Lehner und seine politischen Weggefährten Ende des Monats besprechen. Unter dem Motto "Zehn Jahre Opposition im Weinheimer Stadtrat" haben sie die Medienvertreter am 30. März zur Presserunde gebeten.

Dabei wollen sie jedoch nicht nur auf das kommunalpolitische Jahrzehnt mit der Wählervereinigung "Weinheim Plus" und - von 2014 an - mit der Weinheimer Liste zurückblicken. Unter dem Titel "Was nun?" möchten die Lokalpolitiker für einen Ausblick zur Verfügung stehen. So ganz von der Bildfläche verschwinden will die Wählervereinigung demnach nicht. Doch warum hat es personell am Ende nicht mehr gereicht? Rechtsanwalt Lehner erklärt es im RNZ-Gespräch mit dem eigenen Zeitrahmen, der nun mal beschränkt sei. Als dann auch Fraktionskollege Simon Pflästerer - ebenfalls Anwalt und früherer OB-Kandidat - ankündigte, sich beruflich in Richtung Oberbayern zu orientieren, wurde die Personaldecke noch dünner.

"Wir sind keine Partei, die Personal auf Halde hat", so Lehner. Parteien könnten ihre Wahlvorschläge notfalls auffüllen, wenn Probleme auftreten, spielt er auf die CDU an. Solche Ersatz-Ressourcen habe die WL nicht. Junge Interessierte für die Kommunalpolitik zu gewinnen, sei allgemein schwierig, bedauert Lehner. Anders als die großen Parteien stünden der WL auch keine Ressourcen zur Verfügung, um zum Beispiel politische Jugendorganisationen aufzubauen. Damit hat Lehner durchaus Recht.

Trotzdem klingt das ernüchternd. Vor allem wenn man sich vergegenwärtigt, mit wie viel Power die WL im Vorfeld der Kommunalwahl 2014 gestartet war. Die Liste war aus einer Fusion der Wählervereinigung "Weinheim Plus" auf der einen - damalige Stadträte: Michael Lehner und Peter Lautenschläger - und frustrierter Christdemokraten auf der anderen Seite hervorgegangen. Ebenso wie heute die Lokalpolitiker Bär und Müller hatten die Christdemokraten ihre jahrelange politische Heimat formal nicht ganz aufgegeben, sie blieben CDU-Mitglieder.

Innerhalb der politischen Arena Weinheims hatten sie jedoch die Blöcke gewechselt. So ließen sich auch die früheren CDU-Stimmenköniginnen Christina Eitenmüller und Elke König für die WL zur Kommunalwahl aufstellen, letztere als Spitzenkandidatin. Zuvor hatte ihnen die CDU die Nominierung verweigert. Auch andere Christdemokraten schlossen sich der WL an, um sie 2015 wieder zu verlassen.

Auslöser des Eklats: Fraktionschef Lehner war gegen den damaligen OB Heiner Bernhard und die Verwaltung vorgegangen, weil er deren Verhalten im Vorfeld des in Weinheim ausgetragenen NPD-Bundesparteitags 2014 missbilligte. Dies war auch König und Eitenmüller zu weit gegangen, weshalb sie ihr kurzes Gastspiel bei der WL für beendet erklärten.