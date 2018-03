Weinheim. (keke) Fünf mal elf Jahre Partnerschaft mit dem "Comité des Fêtes" aus Cavaillon: Die Jubiläumszahl passte haargenau zum diesjährigen Fastnachtsbesuch des französischen Partnerschaftsvereins bei den Freunden von den Weinheimer "Blüten". Der obligatorische Empfang im Rathaus mit OB Heiner Bernhard und dem Ersten Bürgermeister Torsten Fetzner krönte das diesjährige Beisammensein.

Bereits zuvor hatte man beim gemeinsamen Essen, der Teilnahme am Fastnachtsumzug in Heppenheim, beim Boulespielen im Schlosspark und dem Besuch des Rosenmontagsballs in Trösel die freundschaftlichen Beziehungen weitervertieft. Trotz des ihm von den Cavaillonesen schon vor einigen Jahren verliehenen Titels eines "Chevalier de L’Ordre du Melon de Cavaillon" ("Ritter des Melonenordens von Cavaillon"): Dass man sich in Frankreich mit jeweils drei Wangenküsschen begrüßt, hat Bernhard immer noch nicht drauf. Corsokönigin Marine I. zeigte sich mit dem nur zweimaligen Lippenspitzen des OB nicht zufrieden und bestand auf "ein drittes Mal".

Bernhard bügelte den oberbürgermeisterlichen Fauxpas mit einer auf Französisch gehaltenen Begrüßungsrede allerdings schnell wieder aus. Mit ihren insgesamt 60 Jahren zähle die Städtepartnerschaft zwischen Weinheim und Cavaillon zu den ältesten zwischen beiden Ländern, so Bernhard: "Dass diese Freundschaft so lange gehalten hat und auch weiterhin mit Leben erfüllt wird, ist - neben den Boulefreunden - vor allem den Frauen und Männern der Karnevalsgesellschaft zu verdanken", übersetzte Blüten-Senator Rolf Jaeger. Auch die mehr als 1000 Kilometer Entfernung zwischen den beiden Städten stelle dabei kein Hindernis dar, verwies Bernhard auf die alljährlichen Gegenbesuche der Blüten an dem jeweils am Himmelfahrtstag stattfindenden Corsoumzug in Cavaillon: "Beide Gesellschaften verbindet der Humor und die Freude an dem, was sie tun."

Ein Gedankenaustausch unter Freunden sei wertvoll und fördere die Partnerschaft, bedankte sich die Comité-Vorsitzende Annie Pontet. Verbunden mit der Hoffnung, dass beide Seiten auch künftig weiter den Austausch pflegen. Bei "champagne et jus d’orange" saß man noch beisammen, ehe die nächsten Termine, ein Besuch im Bodelschwingh-Heim sowie ein Abstecher zur Straßenfasnacht auf dem Marktplatz zum Aufbruch mahnten.