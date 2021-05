Weinheim. (cis) Mehr als 1500 Interessenten für 35 Grundstücke: Das war die Ausgangslage, vor der der Grundstücks- und Wohnungsausschuss die Modalitäten zur Vergabe dieser 35 Grundstücke des Baufelds 1 in den Allmendäckern beriet. Am Ende stand eine klare Mehrheit für eine Vergabe im Höchstgebotsverfahren samt Ansatz eines Mindestgebots.

Es sei gerechtfertigt, den Bauherren ein Höchstgebot abzuverlangen, zeigte sich OB Manuel Just überzeugt. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Stadt durch 25 Prozent preisgedämpften und Sozialen Wohnungsbau im Gesamtgebiet Allmendäcker auf 3,35 Millionen Euro Erlöse verzichtet. Die können über das gewählte Verfahren zum Teil gegenfinanziert werden. "Wir gehören nicht zu den Preistreibern", bestätigte Elisabeth Kramer (GAL) Justs Sicht. Ebenso wie Freie Wähler, CDU und FDP.

"Wir haben die Entscheidung für den Sozialen Wohnungsbau bewusst getroffen", zeigte Stella Kirgiane-Efremidou (SPD) indes wenig Verständnis für den angestrebten Kompensationsansatz. Sie bezweifelte zudem, dass die zuvor von allen betonte "Durchmischung" des Gebiets unter der Prämisse einer Vergabe nach Höchstgebot tatsächlich stattfinde. Die Sozialdemokraten favorisierten eine Auswahl aufgrund von "Positivkriterien" in Verbindung mit einem Losverfahren. Die Vergabe nach diesen Kriterien hatte die Verwaltung wiederum verworfen, da potenzielle Bewerber sehr ausführliche Angaben zu ihren Vermögensverhältnissen machen müssten, sogar bis hin zur Briefmarkensammlung. Eine Bewertung sei "nahezu unmöglich".

Eine in diesem Zuge angedachte Bevorzugung, etwa von Ehrenamtlichen aus Vereinen oder Feuerwehr, war durchgefallen, weil dies rechtlich angreifbar sein könnte. Die SPD war damit zwar nicht überzeugt, kündigte aber an, sich dem Höchstgebotsverfahren anzuschließen – wenn in letzter Entscheidung 50 Prozent der Grundstücke in Erbpacht vergeben werden. Damit sollten jene Interessenten eine Erwerbsmöglichkeit erhalten, die aufgrund eines geringeren Eigenkapitals keine besonders günstige Bankenfinanzierung erhalten. Auf diese Weise ziehe man einen weiteren sozialen Faktor ein, war Sozialdemokrat Daniel Schwöbel überzeugt.

"Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ergibt Erbbau nur Sinn, wenn wir die Zinsen nach unten drehen auf das Niveau der Kreditzinsen", sah OB Manuel Just bei den von Weinheim angesetzten vier Prozent Erbzins keine Konkurrenzfähigkeit zu Bankkonditionen. Er versprach aber eine erneute Prüfung der Veräußerung in Erbpacht, die bei der Verwaltung zuletzt keine Beachtung mehr gefunden hatte.

Dem ebenfalls von der SPD eingebrachten Vorschlag der Vergabe an den zweitplatzierten Bieter nach Schweizer Vorbild erteilte Birgit Schmitt, Leiterin der Liegenschaftsabteilung, eine Absage: "Laut Gemeindeordnung dürfen wir nicht unter Wert verkaufen. Der Wert ist das Höchstgebot." Zudem gewähre man bei einem Verkauf unter Wert Beihilfe, was in den Konflikt mit EU-Recht führt.

Aus rechtlichen Gründen wurde auch die Idee eines "Last Calls" der Freien Wähler verworfen. Dies könnte zwar das Gebot nochmals erhöhen, im Rahmen des Verfahrens dürfe die Stadt Weinheim aber nur so wenig Einfluss wie möglich nehmen.

Der jeweilige Verkehrswert für die 30 Grundstücke für Doppelhäuser und fünf Flächen für Einfamilienhäuser variiert je nach Lage zwischen 760 Euro pro Quadratmeter und 890 Euro pro Quadratmeter, was zugleich dem Mindestgebot entspricht. Karl Bär (FDP) hatte kein Problem damit, wenn die letztlich erzielten Quadratmeterpreise über dem vom Gutachterausschuss angesetzten Wert liegen. "Es geht um städtisches Gelände und den städtischen Etat", daher betreibe Weinheim keine Bereicherung, vielmehr profitiere die Allgemeinheit. Bär stellte sich auch hinter die vierjährige Frist, die die Verwaltung bis zur Bauverpflichtung aufruft.

Die Freien Wähler hätten die gern auf zwei Jahre verkürzt gesehen, was die Verwaltung ablehnte. Die CDU wiederum sah in der zehnjährigen Vorgabe der Eigennutzung der Immobilie die Krux. Hier sind allerdings Ausstiege möglich, etwa bei einer familiär oder beruflich bedingten Veränderung der Lebenssituation.

Spekulanten werden übrigens genauso wenig zum Zuge kommen wie diejenigen, die bereits ein Haus in Weinheim besitzen: Mehrerlöse aus einem Weiterverkauf müssen zu einem hohen Prozentsatz an die Stadt abgeführt werden. Und kaufen darf nur, wer weder eine Wohnimmobilie noch bebaubare Grundstücke in der Stadt besitzt.

Die Stadt rechnet anhand der Verkehrswerte durch den Verkauf der Grundstücke mit einem außerordentlichen Ertrag von knapp 8,6 Millionen Euro. Ihm gegenüber stehen Erschließungskosten über etwas mehr als 2,6 Millionen Euro. Das letzte Wort zum Verfahren hat demnächst der Gemeinderat.