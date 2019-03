Von Philipp Weber

Weinheim. Die Marktplatzwirte und die Stadt hatten an die Vernunft der Fastnachter appelliert. Doch es hat nichts gebracht. Erneut zeigten zu viele der Narren keinerlei Einsehen: So wurde im Verlauf der Straßenfastnacht am Faschingsdienstag eine große Menge mitgebrachter Alkohol konsumiert. Aus Sicht der Veranstalter der Straßenfastnacht - den in der Interessengemeinschaft (IG) "Historischer Marktplatz" zusammengeschlossenen Händlern und Gastronomen - kann es so nicht weitergehen.

"Die Straßenfastnacht auf dem Marktplatz ist seit rund 25 Jahren eine lieb gewonnene Tradition, die wir auf keinen Fall sterben lassen wollen", so IG-Sprecherin Carmen Hau. Doch das sogenannte Rucksacksaufen habe in den letzten zwei, drei Jahren ein Ausmaß erreicht, das die Veranstalter nicht ignorieren könnten. Kommende Woche wollen sich die IG-Gastronomen mit Vertretern von Polizei und Stadt treffen. Dann will man gemeinsam Bilanz ziehen und über das Problem reden.

Bis zur Planung der nächsten Straßenfastnacht sei aber noch viel Zeit, so ein Stadtsprecher gegenüber der RNZ. An konkrete Gegenmaßnahmen denke die Verwaltung noch nicht. Das müsste sie aber, sollten sich die Marktplatzwirte das nächste Mal eine Einlasskontrolle wünschen. Immerhin müsste der Marktplatz dafür eingezäunt werden, was ohne die Zustimmung der Stadt nicht geht.

"Wir wissen auch noch nicht genau, welche Folgen eine Einlasskontrolle hätte. Im Moment sind wir etwas ratlos", räumt IG-Sprecherin Hau ein. Sie selbst und ihr IG-Kollege Juan Salazar standen am Dienstag auf der DJ-Bühne - wenn auch meist im Hintergrund. "Wir haben junge und ältere Menschen gesehen, die ausgelassen gefeiert und der Witterung getrotzt haben. Einige hatten sich wirklich toll verkleidet", so Carmen Hau.

Überhaupt war es wieder eine friedliche Straßenfastnacht. Die Polizei meldete lediglich einen kleineren Zwischenfall nach. Der Blick von der Bühne herab offenbarte aber auch unschöne Szenen: "Die Leute haben ihre mitgebrachten Alkoholika zum Teil auf die Deckel der Müllbehälter gestellt, um auf diese Weise einen Stehtisch zu bekommen." Wer etwas zu entsorgen hatte, kam nicht mehr an die Mülltonnen heran. Und auch wenn bei der IG Marktplatz keiner etwas gegen Jugendliche hat, so war doch eines offensichtlich: Gerade die jüngeren Besucher hatten in nicht wenigen Fällen harten Alkohol dabei, den sie mit Limonaden mischten.

"Unsere Hoffnung war, dass die Plakate und Appelle die Menge an mitgebrachtem Alkohol wenigstens um 30 Prozent reduzieren", so Carmen Hau. Doch als die DJs nicht mehr auflegten und sich der Platz nach und nach leerte, habe man nicht nur von der Bühne aus sehen können, dass sich gegenüber dem Vorjahr nichts gebessert hatte. "Bisher ist nichts passiert", rekapituliert die IG-Sprecherin. Doch sie und ihre Kollegen wollen nicht abwarten, bis wirklich ein Feiernder in die Glasscherben stürzt oder sich ein Jugendlicher mit selbst gemixten Drinks vergiftet.

Abgesehen von den möglicherweise tragischen Folgen wären solche Vorfälle auch das Gegenteil von dem, was die Gastronomen mit der Straßenfastnacht erreichen wollen: auf den Gastro-Standort Marktplatz aufmerksam machen. "Wir haben uns hier in jahrelanger, professioneller Arbeit einen tollen Kundenstamm aufgebaut, den wir nicht verlieren wollen", so IG-Sprecherin Hau. Daher ist sie auch hörbar verärgert über die Kommentare in Sozialen Netzwerken, von denen ihre jüngeren Kollegen berichten. Gastronomen würden dort in die Rolle des "raffgierigen Wirts" gedrängt und mit Aggressionen und Häme überzogen.

Das hält Carmen Hau - diplomatisch formuliert - für Unfug: "Wir verlangen auch keine Mondpreise", sagt sie. Im Gegenteil: Wer zum Beispiel Geld für eine Flasche Wodka habe, könne sich auch an den Marktplatzständen (mehr als) ein Bier leisten. Und dass ein Gastronom etwas Umsatz einfahren will - wenn er zuvor in Personal, Bühne und DJ-Programm investiert hat - sei kein Verbrechen. Ziel bleibe aber, die Straßenfastnacht zu halten: "Als Veranstaltung, zu der auch Familien kommen können."