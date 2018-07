Von Riccardo Ibba

Weinheim. Heike Stahl ist auf den Feldern rund um die Weidsiedlung eine bekannte Person. Das liegt daran, dass die angehende Landwirtin bisher täglich eine halbe Stunde mit ihrem Ochsen "Wolle" spazieren ging. An die irritierten Blicke der wandernden Bürger hatte sie sich mittlerweile gewöhnt, an manche Kommentare jedoch noch lange nicht. Nun hat das öffentliche Spektakel ein Ende.

Es ist ein Bild für die Götter. Behutsam führt Heike Stahl ihren "Wolle" aus. Wäre Wolle ein Hund oder ein Pferd, würde sich niemand nach den beiden umdrehen. Doch der Ochse wiegt über 200 Kilogramm. Die Tendenz beim Körpergewicht ist stark ansteigend, schließlich wird das ausgewachsene Tier gut 800 Kilogramm schwer.

Wolle gehört der Galloway-Rasse an, ein eher kleines, für die ganzjährige Freilandhaltung geeignetes Rind aus dem Südwesten Schottlands. Man erkennt sie gut an ihrem außergewöhnlich langen Fell. Die Gattung ist zudem für ihren starken Zusammenhalt innerhalb der Herde bekannt. Eigentlich. Denn als Wolle vor acht Monaten zur Welt kommt, geschieht etwas höchst Seltenes.

Seine Mutter verstößt das neugeborene Kalb und lässt es achtlos auf einer riesigen Weide zurück. Als der Züchter das Tier schließlich findet, scheint es kaum noch überlebensfähig. Um das Neugeborene nicht kilometerweit nach Hause schleppen zu müssen, holt der Züchter seinen Bagger, legt Wolle in die Baggerschaufel und fährt auf seinen Hof.

Zusammen mit seiner Frau sorgt der Landwirt dafür, dass Wolle auf die Beine kommt. Mit einer Zwei-Liter-Babyflasche, die mit Milchpulver und Wasser gefüllt ist und dreimal pro Tag verabreicht wird, gelingt es den beiden Tierfreunden, das Kalb aufzupäppeln.

Da Wolle nicht bei seinen Artgenossen leben kann, wächst er bei Pferden auf. Doch bei dem rasant wachsenden Koloss ist den Besitzern klar, dass die Zukunft des Tiers nicht auf ihrem Hof liegt. An diesem Punkt kommt Heike Stahl ins Spiel. Über die sozialen Medien erfährt sie von der Geschichte und bewirbt sich für die Aufnahme von Wolle.

Unter 300 Bewerbern erhält sie den Zuschlag; das Tier kommt an den elterlichen Hof und ist fortan unter ihrer Obhut. "Der Abschied war für die Züchter sehr emotional", erklärt Stahl. "Durch die Handaufzucht entsteht eine sehr enge Bindung zu einem Tier", führt die 25-jährige Tierliebhaberin den Gedanken zu Ende. Fortan umsorgt sie den kräftigen Vierbeiner, der isoliert heranwächst.

Für die Handaufzucht eines solch großen Tiers gibt es kein Patentrezept. Es obliegt der Sorgfalt und des Einfühlungsvermögens des jeweiligen Menschen, die Bedürfnisse des Tiers richtig zu deuten. Von einer Freundin, die mit einer Kuh vergleichbare Erfahrungen gemacht hat, erfährt Heike Stahl, dass ein "Spaziergang" die Bindung erleichtern kann.

"Mittlerweile reitet die Freundin auf der Kuh; das macht dem Tier Spaß", sagt Stahl und lacht, nur um im nächsten Moment wieder ernst zu werden. "Leider muss sie sich viele blöde Sprüche gefallen lassen." Ihr selbst passierte das auch immer wieder, wenn sie mit Wolle unterwegs war.

"Da wird einem viel Unverständnis entgegengebracht", zeigt sich die angehende Landwirtin enttäuscht. In den Augen Stahls hat die Gesellschaft durchaus Nachholbedarf in Sachen Tierkunde sowie den Rechten der Lebewesen. Dass neuerdings die Anbindehaltung von Tieren gesetzlich verboten wurde, begrüßt sie sehr. "Die armen Tiere konnten sich im Stall nicht mal um die eigene Achse drehen", sagt sie.

Ein generelles Verbot von Tierversuchen würde Heike Stahl befürworten. Zwar seien hier Fortschritte erzielt worden, doch "solange Kaninchen erblinden, weil ihnen Mascara in die Augen geschmiert wird, um eine Unverträglichkeit für Menschen zu testen", sei sie dafür.

Zumal solche Experimente oft sinnlos seien, da Mensch und Tier unterschiedlich auf Substanzen reagieren. Für alle Konsumenten, die tierversuchsfreie Produkte kaufen möchten, hat die leidenschaftliche Tier-Rechtlerin einen Tipp parat. "Immer auf das Leaping-Bunny-Siegel achten", lautet ihre Empfehlung.

Doch zurück zu ihrem Ochsen Wolle. Die überdimensionierte Milchflasche ist mittlerweile Geschichte. Wolle ernährt sich nun von Heu und Rübenschnitzel. Jetzt gilt es, den nächsten Schritt auf dem Weg in ein artgerechtes Leben zu vollziehen. Wolle ist nun auf Stahls riesige Privatweide umgezogen, wo außer ihm auch vier Kühe zu Hause sind. Noch hat er etwas Angst vor seinen Artgenossen, zumal die Kühe in der Rangordnung über ihm stehen.

Doch Heike Stahl ist optimistisch, dass ihrem Ochsen ein entspanntes Leben bevorsteht. Er wird in Zukunft die Weiden der Umgebung abgrasen. Die aktuelle Weide ist 4000 Quadratmeter groß und wird von Wolle und den anderen Kühen in zwei Wochen abgegrast sein. "Ich hoffe, er hat ein schönes Leben vor sich", blickt Stahl erwartungsfroh in die Zukunft.