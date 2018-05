Von Günther Grosch

Weinheim. Auch wenn das mächtige Schleifladen-Instrument mit seinen 5402 Pfeifen, 62 klingenden Registern und vier Manualen noch lange nicht "auf dem letzten Loch pfeift": Die von Eberhard Friedrich Walcker erbaute und am 30. Januar 1967 als Nachfolgerin der legendären Durlacher Voit-Orgel eingerichtete "Königin der Instrumente" in der Weinheimer Peterskirche ist in die Jahre gekommen und muss mittelfristig saniert, restauriert und wieder auf Vordermann gebracht werden.

"Verschleißerscheinungen machen sich immer stärker bemerkbar", so Kantor Simon Langenbach im gemeinsamen Pressegespräch mit Pfarrerin Ute Haizmann und Roland Müller vom Ältestenkreis der Kirchengemeinde. Nicht nur fast alles, was "Wind führend" ist, muss abgedichtet werden. Auch die Elektrik entspricht nicht mehr den gesetzlichen Standards.

Rund 300.000 Euro dürften die Restaurierungsarbeiten an einer der größten Orgeln der Badischen Landeskirche kosten, so vorsichtige Schätzungen. Mit 130.000 Euro Eigenanteil müsste sich die Kirchengemeinde beteiligen. "41.000 Euro als ,Orgelbaurücklage’ wurden dafür in den vergangenen Jahren zweckgebunden angespart", so Haizmann: "170.000 Euro stehen vonseiten der Landeskirche bereit".

Doch wie soll der fehlende Betrag "zusammengekratzt" werden? Der "Gedankenblitz" schlug an Ostern ein, beim nachgottesdienstlichen Beisammensein der Gläubigen zum "Kirchenkaffee". "Warum versuchen wir nicht, mit dem Verkauf von ,Orgelwein’ die Kasse aufzubessern?". Gesagt, getan. Bereits wenige Tage später meldete Roland Müller, Geschäftsführer der in der Nordstadt angesiedelten "Firma Getränke Müller", nach Gesprächen mit Vertretern der Winzergenossenschaft Schriesheim Vollzug.

Peter und Martina Jochim von der ebenfalls in der Nordstadt ansässigen Schule für Tasteninstrumente "Musi-Kons" kreierten die Etiketten für einen 2015er Schriesheimer Rittersberg Spätburgunder Qualitäts-Rotwein trocken zum Preis von 7,80 Euro und einen Schriesheimer Kuhberg Riesling Kabinett trocken Prädikatswein für 7,50 Euro. Ein Zweier-Set mit Rot- und Weißwein in Geschenkverpackung kostet 18 Euro.

Die 0,75-Liter-Flaschen mit Sammleretikett verkauft Getränke Müller am Stammsitz in der Alten Landstraße zum Selbstkostenpreis. Erhältlich ist der "Orgelwein" auch im Anschluss an die Gottesdienste in der Peterskirche. Ein "Sonderverkauf" findet am Samstag, 9. Juni, im Edeka Markt Brand statt. "Der Reinerlös aller Verkäufe fließt komplett in die Orgelsanierung", verdeutlicht Roland Müller. "Die Aktion wäre ohne die Unterstützung seines Betriebes nicht machbar gewesen", lobt Pfarrerin Haizmann.

Unterdessen sind die Planungen für die Restaurierungsarbeiten bereits in einem konkreten Stadium. Dr. Martin Kares, Leiter des Glocken- und Orgelprüfamts der Evangelischen Landeskirche Baden, steht der Gemeinde als Berater zur Seite. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt. Vier renommierte Orgelbaufirmen wurden angeschrieben, die Angebotsfrist endet am 31. Mai. Wann allerdings mit den Arbeiten begonnen werden kann, steht angesichts der derzeitig herrschenden Hochkonjunktur bei den Orgel- und Harmonium-Bauern in den Sternen.

Der Vorschlag, anstelle der Restaurierung eine neue und kleinere Orgel einzubauen, war schnell vom Tisch. Die Walcker-Orgel, an der neben gut einem Dutzend regelmäßiger Orgelschüler auch Studenten der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg ihre Ausbildung erhalten, verfügt über eine "starke Fangemeinde, die dies nie und nimmer zugelassen hätte", so Kantor Langenbach auf Nachfrage der RNZ. Mit entscheidend sei aber auch, dass die neue Orgel, obwohl in ihren Dimensionen kleiner, fast 700.000 Euro gekostet hätte. Der "Orgelwein" soll nicht die einzige "Spendenbeschaffungsmaßnahme" bleiben, ergänzt Haizmann. Nachdem bereits im März ein Benefizkonzert des Duos "Orgel & Sax" (Wolfgang Schröter und Uli Kammerer) rund 2000 Euro einspielte, ist an weitere Konzerte gedacht. Und vielleicht gibt es a auch noch aus süßem Gebäckteig hergestellte "Back-Pfeifen", mit denen eine Weinheimer Bäckerei ihr Scherflein beisteuert.

Rund zwölf Monate sind für die Restaurierung veranschlagt. Während dieser Zeit bleibt die Orgel zum Teil bespielbar. "Wir versuchen, von Register zu Register auszubessern", so Langenbach. Lediglich wenn es an die Elektrik geht, verstummt die Orgel für einige Wochen. "Dann schieben wir unser Klavier in den Altarraum", sagt Pfarrerin Haizmann.