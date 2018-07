Weinheim. (fjm) In den Kassenraum der Bademeister und den Raum der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Waidsee sind Unbekannte in der Nacht auf Samstag eingebrochen. Das bestätigte die Polizei Mannheim am Sonntag auf Nachfrage.

Die Täter hätten mit einem Metallgegenstand die Rollläden "mit Brachialgewalt" aufgehebelt und ein Fenster eingeschlagen, sagte Stadtsprecher Roland Kern der RNZ. "Sie konnten aber nichts Wertvolles entwenden, weil die Tageseinnahmen in einem Safe gelagert werden."

Ihren Frust darüber ließen die Einbrecher offenbar gleich an Ort und Stelle aus: "Sie haben anscheinend alle Hähne aufgedreht und die Räume unter Wasser gesetzt", so Kern. Das Personal musste also erst einmal aufräumen, der Badebetrieb sei dadurch aber nicht eingeschränkt worden.