Weinheim. (RNZ) "Cypressen her, umfangt mit Euren Zweigen, mir traulich diese tiefe Gruft. Umschattet sie, bis meine Klagen schweigen, bis Gottes Vaters Stimme mich auch ruft." So steht es auf der Rückseite eines Grabsteines im unteren Bereich des Alten Friedhofs an der Peterskirche, in altdeutscher Schrift in Stein gemeißelt von dem "trauernden Gatten und Vater Ph. Fuchs".

Die angerufenen Zypressen ragen hinter dem Grab einige Meter in die Höhe. Nach Schätzungen des Grünflächen- und Umweltamts sind sie einige Jahrzehnte alt; sie wurden also mindestens - wenn man die Jahreszahlen auf dem Stein in Betracht zieht - einmal nachgepflanzt. Denn das Grab der Familie des Philipp Fuchs, das letzte Ruhestätte seiner Kinder und Gattin wurde, stammt vom Ende des 19. Jahrhunderts. Niemand weiß heute, warum dem trauernden Vater diese Bäume so wichtig waren.

Große Bedeutung hatten sie für ihn allemal. Umso schlimmer ist jener Vandalismus, der sich in einer der vergangenen Nächte zunächst unbemerkt ereignet hat. Einer oder mehrere unbekannte Täter haben mit einer Axt oder einem großen Messer die Rinde abgeschält und den Stamm verletzt. Eine Sachbeschädigung und eine Grabschändung in einem.

Thomas Keil vom Grünflächen- und Umweltamt hat gemeinsam mit Vertretern der Bürgerstiftung, die den Alten Friedhof betreut, jetzt den Schaden begutachtet. Der Gärtnermeister fürchtet, dass die Bäume den Eingriff nicht überleben.