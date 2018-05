Weinheim. (pol/fjm) Ein Unbekannter soll laut Polizei in der Nacht zum Freitag, gegen 0.45 Uhr, in der Mittelgasse an der Abzweigung zum Strohgässchen grundlos und unvermittelt zwei Personen angegriffen und verletzt haben.

Der Täter soll Teil einer Gruppe von vier bis fünf Personen gewesen sein, die danach in unbekannte Richtung verschwand. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Die Geschädigten beschreiben den "Schläger" wie folgt: etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkle Haare, mittellanger Bart, bekleidet mit silbergrauer Steppjacke.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel. 06201/10030, zu melden.