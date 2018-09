Weinheim. (RNZ) Die Messe Lebens-Art für Garten, Wohnen und Lifestyle wartet vom heutigen Freitag, 21., bis Sonntag, 23. September, wieder mit Unterhaltung und Shopping-Angeboten auf. Dazu kommen die Anbieter wieder an das Waidseeufer. Eine Übersicht.

Einen breiten Raum nimmt die Kunst ein, die eine Reihe Künstler an den See führt. Skulpturen und Malerei machen ja auch in Raum und Garten eine gute Figur. Selbst Gebrauchskunst ist dabei. Imposante Sitzmöbel aus Stein und Holz vereinen praktischen Nutzen und künstlerischen Wert. Erstmals dabei ist Ulrich Witzmann aus Nieder-Olm. Der Designer und Keramikkünstler präsentiert Wasserobjekte, die in Haus und Garten einsetzbar sind. Die Keramik-Brunnen sind allesamt Unikate. Er fertigt Objekte freigedreht auf der Töpferscheibe und verleiht jedem Stück individuellen Charakter. Als Mitglied im Bundesverband Kunsthandwerk und im Berufsverband Rheinland-Pfalz wurde er mehrfach ausgezeichnet. Seine Werke sind auch im öffentlichen Raum als Kunst am Bau sichtbar.

Etwas Besonderes zeigt die Antikgalerie Bamberger aus Heidelberg, die Original-Zeichnungen des Brücke-Künstlers Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) ausstellt. Kirchner gilt als führender Vertreter des Expressionismus und zeichnet sich durch direkte Darstellung und detailreiche Pinselführung aus.

Doch nicht nur der Verkauf, auch der Ankauf ist das Metier der Antikgalerie. Nach vorheriger telefonischer Anmeldung in der Heidelberger Galerie bewerten die Spezialisten vor Ort auf der Lebens-Art Schmuck, Uhren, Skulpturen und Bilder. Ob das geerbte Stück kostbar ist, erfahren Besucher in der Kunstsprechstunde. Auch in der Vortrags-Pagode ist die Galerie präsent: Sowohl am heutigen Freitag um 15.30 als auch am Sonntag um 11 Uhr referiert Charles Bamberger unter dem Titel "Eine Einführung in die Zeichnungen des berühmten Brücke-Künstlers Ernst Ludwig Kirchner".

Die Sonderschau Tier-Art ist dem besten Freund des Menschen, dem Haustier, gewidmet. Rund zehn Firmen bieten vom Hundemantel bis zu gesunden Leckerlis alles, was Haustiere glücklich macht. Auch die Beratung kommt nicht zu kurz: Wie Mensch und Tier fit bleiben, zeigt - unter anderem - Louisa Runge von der "Royal Dog Academy" aus Heppenheim in täglichen Dog-Agility-Vorführungen.

Hinzu kommt eine Reihe fachbezogener Vorträge, die auf Themen wie "Alltag mit Kind und Hund, Tipps vom Profi" oder "Exotische Tiere und deren fachgerechte Haltung und Ernährung" eingehen. Das Vortragsprogramm, das neben Themen rund um das Tier auch auf Gärten, Leben im Einklang von Körper und Geist und den Anbau alter Kulturpflanzen eingeht, steht unter www.lebensart-messe.de.

Auch für Kinder gibt es Angebote. Marion Thiel aus Lampertheim lädt zu den Workshops "Pflanzenölseifen" und "Seifenschalen aus Beton". Bei der Schmuckwerkstatt Weidenthaler gestalten die Jüngsten unter Anleitung der Künstler Ute Weidenthaler-Musiolik und Rainer Musiolik Schmuckstücke. Mit Pinsel und Farbe animiert Künstler Esael Araujo Funes (Gorxheimertal) junge Menschen dazu, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.

Weitere Unterhaltungsangebote: Das Weinheimer Duo "Schultzes" sorgt für musikalischen Schwung. Im wahrsten Wortsinne "große" Kunst macht der Stelzenartist Sven Lange mit seinem Theater Dramaukles.

Info: Die Messe ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt acht, ermäßigt sechs Euro. Kinder bis einschl. 15 Jahre sind in Begleitung Erwachsener frei. Es gibt 1000 kostenfreie Parkplätze und einem Depot-Service.