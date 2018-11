Weinheim. (RNZ) Stromkunden der Stadtwerke Weinheim müssen sich im kommenden Jahr auf Preiserhöhungen einstellen. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Grund seien unter anderem die steigenden Rohstoffkosten am Weltmarkt und die Erhöhung staatlicher Abgaben.

"Seit geraumer Zeit schon klettern die Börsenpreise für alle Energieträger kontinuierlich nach oben. Dadurch haben sich unsere Beschaffungskosten für Strom deutlich erhöht", sagt Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim. "Die Zeit günstiger Energie scheint zumindest vorerst vorbei zu sein. Nach fünf Jahren müssen auch wir erstmals unsere Preise wieder anheben."

Nicht nur die Beschaffungskosten steigen: Auch die staatlich regulierten Netzentgelte, die für die Durchleitung von Strom zu zahlen sind, werden teurer. Die Stadtwerke Weinheim heben den Grund- und Arbeitspreis ihrer Stromtarife zum 1. Januar 2019 deshalb um durchschnittlich rund 4,8 Prozent an. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden jährlich bezahle dann in der Grundversorgung 4,17 Euro brutto mehr pro Monat. Laut Geschäftsführer Krämer hat das Unternehmen knapp kalkuliert: "Wir versorgen unsere Kunden stets so günstig wie möglich." Die Gaspreise blieben weiterhin stabil.

"Der Gesetzgeber legt uns enge Bandagen an, wir haben kaum Spielraum", sagt Krämer. Diesen nutzten die Stadtwerke Weinheim bestmöglich: Preisrisiken würden durch langfristige und strukturierte Beschaffung minimiert. Die aktuelle Preisentwicklung sei dadurch aber auch nicht auffangbar: Zahlten Strom-Einkäufer wie die Stadtwerke für das Lieferjahr 2017 an der Energiebörse noch durchschnittlich 30 Euro pro Megawattstunde, mussten sie in diesem Jahr oft fast das Doppelte bezahlen.