Weinheim. (rnz) Die Mannheimer Straße ab dem Händelknoten in Richtung Innenstadt ist wahrlich keine Visitenkarte. Der Straßenbelag bröckelt, die alten RNV-Schienen (früher: OEG) sind an manchen Stellen bedenklich abgesenkt.

Aber die westliche Stadteinfahrt wird im Laufe des nächsten Jahres - beginnend im Oktober - aufgemöbelt. Die Maßnahme ist überfällig; die Gleise stammen aus den frühen 1980er Jahren. Seither hat sich das Verkehrsaufkommen massiv erhöht.

Hauptverantwortlich für die Maßnahme ist die RNV, aber auch die Stadt nutzt die Bauphase für Maßnahmen im Straßen- und Gehwege-Bau sowie eine Kanalsanierung und Arbeiten an der Brücke. Die Stadtwerke verlegen Wasser- und Fernwärmeleitungen.

Die Gesamtinvestition beträgt laut aktueller Planung rund 5,4 Millionen Euro. Den Hauptanteil trägt die RNV. Das Land fördert das Projekt mit 2,3 Millionen Euro.

In enger Abstimmung aller Beteiligten ist es gelungen, über die Bauzeit von rund zehn Monaten eine direkte Zufahrt zur Bahnhofstraße und damit zur Innenstadt einzurichten. "Daher geht man davon aus, schlimmere Verkehrsbehinderungen vermeiden zu können", heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Jederzeit steht in beide Fahrtrichtungen eine Fahrbahn zur Verfügung. Die Baustelle - es handelt sich um rund 800 Meter zwischen Händel- und der Weststraße (am Hallenbad) - wird in Abschnitten parallel abgearbeitet. Lediglich die Zu- und Ausfahrten in und aus den Seitenstraßen können temporär gesperrt sein.

Allerdings: Während der Gleiserneuerungsarbeiten kann die RNV-Linie 5 auf der Strecke zwischen Händelknoten und "Mannheimer Brücke" nicht fahren; sie wird durch Busse ersetzt, die die Fahrgäste vom Alten OEG-Bahnhof an die Händelstraße bringen. Auch wird ein Pendel-Verkehr zwischen Händelstraße und Hauptbahnhof eingesetzt. Im September will die RNV noch eine öffentliche Info-Veranstaltung für Anwohner und weitere Betroffene anbieten.

Wahrscheinlich Ende August beginnt die RNV zunächst mit einer Maßnahme, die in denselben Kontext gehört: die Verlegung der OEG-Haltestelle Luisenstraße auf die andere - westliche - Straßenseite. Damit verspricht sich die Stadt eine bessere Verteilung der Verkehre auf der Mannheimer Straße und am "Bahnhofsknoten".

Die neue Haltestelle wird durch eine barrierefreie Rampe mit dem Hauptbahnhof verknüpft. Auch der Postknoten mit seiner Ampel wird erneuert. Das betrifft unter anderem auch Geh- und Radwege.

Während der Bauzeit fallen Park-and-Ride-Plätze weg. Im Sommer 2019 sollen alle Maßnahmen abgeschlossen sein, die Schienen in der Mannheimer Straße werden - wie an der Bundesstraße B3 in Leutershausen - in einem Grüngleis verlegt.