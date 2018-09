Weinheim. (RNZ) Wenn man mit Walter Pflästerer durch die Stadt spaziert, braucht man vor allem eins: Zeit. Das liegt jedoch nicht daran, dass er wegen seines Alters nicht mehr so laufen kann, wie er vielleicht möchte. Auch mit seinen nunmehr 80 Jahren ist er noch so fit wie der sprichwörtliche "Turnschuh". Es liegt vielmehr am enormen Bekanntheitsgrad des Jubilars. Und der kommt nicht von ungefähr.

Sein ganzes Leben lang setzte er sich für seine Mitmenschen ein. Sei es seit 1974 als Polizeibeamter in Weinheim, als Vertreter im SPD-Gemeinderat von 1994 bis 1999 und 2001 bis 2004, als Übungsleiter oder aktiver Gewichtheber bei "seinem" AC, in den er schon 1952 eintrat, oder als überaus aktives Mitglied im Alpenverein. Pflästerer war und ist sich für nichts zu schade und hilft, wo er kann. Für sein Engagement erhielt er die goldene Ehrennadel der Stadt. Dabei ist es nicht seine Art, ins Rampenlicht zu treten. Er lässt lieber Taten für sich sprechen.

Bei aller Anerkennung und zahlreichen Ehrungen bleibt er bescheiden - auch in Zeiten, in denen manch anderer das ehrenamtliche Engagement vielleicht wegen mangelnder Aufmerksamkeit aufgegeben hätte. Aber Walter Pflästerer gab nie auf. Im Gegenteil, er hat stets ein offenes Ohr und manchmal auch die passenden aufmunternden Worte parat.

Walter Pflästerer allein an seinen Mitgliedschaften und Ehrungen zu messen, würde der Person nicht gerecht. Hinter den Kulissen löste er durch seine überzeugende Art Konflikte im privaten Bereich im Berufsalltag nicht am Schreibtisch, sondern zum Beispiel einen nachbarlichen Streit zwischen Landwirten ganz pragmatisch als Mitfahrer auf einem Traktor. In seiner langen Dienstzeit als Polizist gab Pflästerer nicht einen Schuss aus seiner Dienstwaffe ab. Um einem amerikanischen Touristen die Wirren europäischer Parkautomaten zu erklären, überwindet er auch ohne perfektes Vokabular Sprachbarrieren - und schließt im "Woinemer Denglisch" neue Freundschaften.

Im Athletik Club genießt er großen Respekt. Bei der diesjährigen Delegiertenversammlung des Vereins mit Ehrungen verdienter Mitglieder ergriff der ehemalige Abteilungsleiter, Verwaltungsrat und Trainer als Letzter das Wort. Bei seiner Ansprache würdigte er insbesondere auch diejenigen, die als Hausmeister und Reinigungskräfte im Hintergrund jeden Tag große Leistungen für den Verein erbringen.

Eine Haltung, mit der Pflästerer die Anerkennung vieler Weinheimer bekommen hat. Und wenn "Der Woinemer" künftig einen Spaziergang macht, werden ihn wohl auch dann viele Menschen aufhalten.