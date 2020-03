Weinheim. (web) Die Sparkassen-Filiale im Atrium an der Bahnhofstraße bleibt bis einschließlich Mittwoch, 25. März, geschlossen. Das teilte Rico Fischer, Pressesprecher der Sparkasse Rhein Neckar Nord, am Montag mit. Grund für den vorübergehenden Stopp des Filialbetriebs sei ein Gespräch zwischen einem Kunden und einem Berater, das am vergangenen Freitagnachmittag stattfand, so Fischer. Der Kunde habe am Montag angerufen und mitgeteilt, dass er positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden sei.

Ob sich der Berater angesteckt hat, war am Montag noch offen. Weitere Kunden, die noch bei demselben Berater waren, seien informiert worden, so der Sprecher. Laut Fischer reagierte das Kreditinstitut umgehend und schloss die Filiale, um diese desinfizieren zu lassen. Der SB-Bereich, in dem Innenstadtbesucher Bargeld abheben können, bleibt jedoch geöffnet. Auch im eigentlichen Filialbereich sei die Infektionsgefahr überschaubar, sagt Fischer: Die Berater und das übrige Servicepersonal seien räumlich getrennt. Bei Vollbesetzung arbeiten hier 15 "Banker".