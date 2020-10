Von Philipp Weber

Weinheim. Der Abend hat sich um die Zukunft des Radverkehrs in Weinheim gedreht, aber er begann in den Niederlanden: Bevor der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am Donnerstag im Rolf-Engelbrecht-Haus sein Radverkehrskonzept für die Zweiburgenstadt vorstellte, zeigte er Ausschnitte aus dem Film "Why We Cycle" (2017). Die Doku aus dem Nachbarland war mehr als ein Einstieg; sie präsentierte die Vision.

Die Niederländer haben einen Radleranteil von 50 Prozent im innerörtlichen Verkehr. Sie radeln auf Rädern, die meist durch Einfachheit bestechen – oft ohne Helm. Aber sie radeln. Ihr Land gibt ihnen Platz dafür. Der Film war der Auftakt zu einem Abend, an dessen Ende Aufbruchsstimmung herrschte. Zwar bestand das Publikum größtenteils aus "Kampfradlern", aber auch die muss man überzeugen. Es gelang. Das sind die Ziele und Argumente.

> Die Vision des ADFC Weinheim: Die "Radlerlobby" will Weinheim mit einem zeitgemäßen Radverkehrsnetz versehen. Auf diese Weise soll der Anteil der Radler am innerörtlichen Verkehr von gegenwärtig etwa fünf auf 20 Prozent steigen – und damit auf den Anteil, den das Land für das Jahr 2030 anstrebt. Laut Hauptreferent Boris Krostitz bildet Pforzheim mit drei Prozent derzeit das Schlusslicht, Unistädte wie Freiburg und Heidelberg haben mit 34 beziehungsweise 26 Prozent schon heute höhere Anteile. In Weinheim ließen sich Jahr für Jahr 4000 Tonnen Kohlenstoffdioxid einsparen: im Straßenverkehr, einem Sektor, in dem der Fortschritt wirklich überschaubar ist.

Hauptreferent Krostitz. Foto: Kreutzer



> Die Radwege der Zukunft: Um das zu schaffen, will der ADFC das "Radnetz Woinem" von gegenwärtig 21 auf künftig 40 Kilometer vergrößern. Dazu sollen Lücken geschlossen und die Qualität der Radrouten verbessert werden – nicht zuletzt in Bezug auf deren Sicherheit. So will der ADFC den Anteil eher unattraktiver Verbindungen von 4,7 auf 1,7 Kilometer verringern: darunter Fußwege mit "Radfahrer frei"-Zusatz und Schutzstreifen auf der Fahrbahn mit gestrichelter Linie.

Die derzeit 11,4 Kilometer langen Radwege der mittleren Güte-Kategorie – gemischte Rad- und Fußwege sowie Radstreifen mit durchgezogener Linie – sollen auf 5,2 Kilometer schrumpfen. "Kategorie Grün" dagegen soll künftig bei 33,1 statt fünf Kilometern liegen. Dies sind Radwege abseits von Straßen, gerne auch solche mit einem Mittelstrich, sodass der Radverkehr in beide Richtungen rollt. Ebenfalls dabei sind Fahrradstraßen, auf denen Räder eindeutig Vorrang haben. Und dann gibt es noch klar gekennzeichnete Radfahrerstreifen sowie Wirtschaftswege.

> Konkrete Beispiele: Nach Angaben von ADFC-Mann Frank Weinreich arbeiten die Aktiven seit Anfang des Jahres intensiv an ihrem Konzept. Unter Führung von Fachmann Krostitz seien unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit ins Projekt geflossen, so Weinreich im RNZ-Gespräch. Hintergrund sei, dass der ADFC ein Interesse an zeitgemäßer Mobilität und einen Umschwung in der Kommunalpolitik registriert. Die Aktualität – etwa die 2021 wohl endgültig startende Zukunftswerkstatt oder gar Corona – spielten keine Rolle.

Zwar beschränkt sich der ADFC zunächst auf die Kernstadt, aber dort war den Mitgliedern kein Weg zu weit. So entwickelten sie Ideen, darunter die Einrichtung eines Zweirichtungsradwegs auf der Südseite der Breslauer Straße, zwischen der Kurt-Schuhmacher-Straße und der DBS. Fürs Auto-Parken wäre dann die Nordseite reserviert. Für die Nordstadt schlagen sie vor, Kapellenstraße und Alte Landstraße in eine Fahrradstraße umzuwandeln, um so eine stabile Parallelachse zur B 3 zu schaffen. Und in der Innenstadt schwebt ihnen eine Fahrradstraße auf der Mittelgasse vor, samt Fahrrad-Ampel an der Einmündung zur Grundelbachstraße – um nur Beispiele zu nennen. Dazu gibt es Vorschläge, mit deren Hilfe Problemstellen entzerrt werden: zugunsten der Radler. Hier wurden zum Beispiel der Prankelknoten sowie die B 3 zwischen Friedrichstraße und Weschnitzbrücke genannt.

> Die Argumente des ADFC: Früh am Abend räumte Krostitz mit einem alten Gegenargument auf: Weinheim sei keineswegs zu hügelig für den Radverkehr, stellte er klar. Rund 90 Prozent der Zweiburgenstädter lebten in der Ebene oder nur bis zu 40 Meter darüber. Die Zeit für Rad-Innovationen sei reif: Bund und Land förderten Erleichterungen für Radler so intensiv wie selten zuvor, die Förderquoten bewegten sich oft weit über der 50-Prozent-Marke. Auch die Umfragewerte sieht Krostitz auf seiner Seite: Immerhin um die 60 Prozent aller Befragten gebe an, am Umstieg auf zwei Räder interessiert zu sein, sich aber Sorgen um die Sicherheit zu machen. Zweifellos ein großes Potenzial.

Apropos Sicherheit: Diese lasse sich stark erhöhen, indem Radwege gar nicht erst an Parkstreifen vorbeigeführt werden – oder nur auf deren rechter Seite. Ein hoher Anteil von Radlerunfällen sei auf aussteigende Autofahrer zurückzuführen (Dooring-Unfälle). Und apropos Autofahren: Dies werde nirgends verboten. Es müssten lediglich Parkplätze verlagert und an einigen Stellen gestrichen werden, wobei es in der Innenstadt um lediglich zwei Prozent aller vorhandenen Plätze gehe, so Krostitz.

Für mehr Lebensqualität lohnt sich dieses Opfer – so jedenfalls der Tenor der Teilnehmer an einem visionären Abend.