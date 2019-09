Weinheim. (web) Die Bundesstraße B3 wird vom morgigen Donnerstagvormittag an zwischen Moltkestraße und Postknoten für vier Wochen in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Das hat die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) am Dienstag mitgeteilt. Die großräumige Umleitung verläuft über die Westtangente. Darüber hinaus bestehen bleibt eine Änderung in der Verkehrsführung, die seit Ende August gilt: Wer von der Stadthalle kommend an den Postknoten heranfährt, kann am Verteiler weiterhin nicht links abbiegen.

Die Stadt Weinheim reagierte am gestrigen Mittwoch: Verwaltungssprecher Roland Kern unterstrich in einer eigenen Mitteilung Aspekte, die aus Sicht der Stadt wichtig sind. Die Innenstadt bleibe auch während der Sperrung der Bundesstraße jederzeit leicht zu erreichen, so der Weinheim-Sprecher:

"Die Besucher der City und die Nutzer der dortigen Parkhäuser können von Norden (Stadthalle) kommend die Friedrichstraße und die Bismarckstraße befahren." Darüber hinaus bleibe das Zentrum von Norden her auch über die Birkenauer Talstraße, die Grundelbachstraße und den Schlossbergkreisel erreichbar.

Auch Innenstadt-Besucher, die aus der südlichen Nachbarschaft kommen, seien nicht betroffen, so Kern: "Sie können die Prankelstraße in Richtung Schlosspark und Marktplatz nutzen." Auch weitere Straßen, die von der B3 in die Innenstadt führen, bleiben frei: etwa die Routen über die Friedrich-Vogler- oder die Moltke- und die Kopernikusstraße.

Langer Rede, kurzer Sinn: Zwar wird die Nord-Süd-Achse B3 eingeschränkt, die für Händler und Behörden wichtigen West-Ost-Verbindungen - auch die über Mannheimer Straße, Postknoten und Bahnhofstraße - bleiben jedoch frei. Deshalb rechnen die Experten der Stadt damit, "dass die Situation auch nach dem Ende der Ferien hinnehmbar ist".

Die Verkehrsbeziehungen für Pendler würden sich ja nicht ändern: "Es sieht schlimmer aus, als es ist. Die Situation ist nicht einfach, aber ein Ende der Baustellen ist absehbar", so Kern.