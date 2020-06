Von Florian Busch

Weinheim. Es war Dienstagabend gegen 22 Uhr, als auf der Wachenburg der Beamer anging und der Film "Nightlife" an die große Leinwand projiziert wurde. Im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen wurde das alljährliche Open-Air-Kino über den Dächern Weinheims nicht abgesagt und feierte an diesem Abend seine Eröffnung.

Für das Event wurde dieses Jahr wegen Corona statt des Geheimen Gartens der Burghof der Wachenburg hergerichtet und unter anderem mit Tischen bestückt, sodass er Platz für 100 Personen bietet – natürlich mit ausreichendem Sicherheitsabstand. Zur Premiere der zwölftägigen Kinoveranstaltung blieben zwar mit etwa 30 Interessierten einige Tische unbesetzt, diese Tatsache hatte für den Kinomacher Alfred Speiser allerdings nur eine zweitrangige Bedeutung: "Wichtig war, dass das Kino wieder lebt", meinte er nach der mehrmonatigen Zwangspause.

Dennoch möchte Speiser seinem Publikum auch eine gelungene Auswahl an Filmen bieten: sowohl Komödien, darunter "Leberkäsjunkie" und "Monsieur Claude 2", und Dramen wie "Green Book" und "Joker", aber auch die Musikfilme "A Star is Born", "Ich war noch niemals in New York" und "Bohemian Rhapsody", der sogar zweimal gespielt wird, haben ihren Weg in das Programm gefunden. "Wir haben darauf geachtet, für jeden Geschmack etwas dabei zu haben", erklärte Speiser, der die "Brennessel" in Hemsbach und das "Moderne Theater" in Weinheim betreibt. Und er hatte auch Erfreuliches zu berichten, zwei Vorstellungen, darunter die von "Knives Out", sind schon ausverkauft. Auch wenn wegen der aktuellen Coronakrise mehr Besucher wegblieben als sonst, sei es auch "immer eine Wetterfrage", erklärte der Kinomacher, der schon zum sechsten Mal ein Open-Air-Kino auf der Wachenburg veranstaltet.

Um sich wie im richtigen Kino zu fühlen, ist im Ticketpreis eine Tüte Popcorn enthalten, aber auch ein Verzehrgutschein in Höhe von acht Euro für die Burggastronomie. Und obwohl an diesem Dienstag eigentlich ihr Ruhetag war, freute sich Burggastronomin Juliane Wasser auf das Kinoevent und die kommenden zwölf Tage. Nach einiger Zeit, die man nun drinnen verbringen musste, sei es mal wieder eine schöne Abwechslung.

Bis in die Nacht vor dem Eröffnungstag hinein sei alles im Burghof aufgebaut worden, erzählt Speiser. Großer Pluspunkt ist natürlich die Örtlichkeit: Ein wunderschöner Ausblick über die Rheinebene und das mittelalterliche Ambiente der Wachenburg laden zum Verweilen ein. Doch auch die Technik ist ein Hingucker, allein die Stabilisierung der großen Leinwand wiege schon acht Tonnen, so der Kinomacher. Da es sich aber nicht um eine LED-Wand handelt, könne man das Bild erst bei Dämmerung wirklich gut erkennen. Deswegen der recht späte Beginn der Vorstellungen: "Ich möchte perfektes Kino bieten", so Speiser.

Und bei Regen? "Dann bleiben wir trotzdem hier", sagt Wasser, schließlich stünden Schirme bereit. An diesem Dienstag blieb es aber zum Glück trocken, sodass einem gemütlichen und unterhaltsamen Abend nichts mehr im Weg stand. Die Stimmung unter den Besuchern war sehr gut, und auch die Komödie "Nightlife", in dem Elyas M’Barek einen Barkeeper verkörpert, war ganz unterhaltsam.

Nur der Wind sorgte für eine ungewollte Abkühlung, wodurch sich jedoch niemand die gute Laune verhageln ließ. Im Gegenteil, viele Besucher waren vorbereitet: "Wir haben Decken dabei", berichteten Daniela Wernz und Elke Eicher. Für die beiden Schriesheimerinnen war es der erste Besuch in einem Open-Air-Kino. Es sei mal etwas anderes als ein normaler Kinobesuch, meinte Eicher zufrieden – und es war wohl auch nicht ihr letzter Besuch.

Info: Das Open-Air-Kino läuft noch bis Sonntag, 21. Juni. Jeden Abend wird ein anderer Film gezeigt, die vollständige Liste gibt es auf www.wachenburg.de. Karten kosten 20 Euro und können im "Modernen Theater", Telefon 06201/ 62155 oder per E-Mail an zentrale@ kinoweinheim.de reserviert und abgeholt werden. Ein Shuttle-Bus fährt ab 20.30 Uhr jede halbe Stunde vom Grundelbachkreisel auf die Burg und kostet zwei Euro pro Person. Die Filme starten immer bei Anbruch der Dämmerung.