Von Günther Grosch

Weinheim. Das sensationelle Fazit gleich vorweg: 38 Schulwochen lang gingen die Kinder von Tag zu Tag immer selbstverständlicher mit den Teststäbchen und einer Sache um, die am Ende fast schon zum morgendlichen Ritual geworden ist. Mehr als 150.000 Corona-Schnelltests, zunächst zweimal, später sogar dreimal pro Woche vorgenommen, sind eine Zahl, die Bewunderung wie Anerkennung verdient. Rund 1200 Kinder aus sieben Weinheimer Grundschulen haben unter Anleitung und mit Unterstützung von in der Spitze bis zu 138 ehrenamtlich tätigen Müttern und Vätern seit dem 6. April 2021 Corona die Stirn geboten und die Schulgemeinschaften zusammengeschweißt.

Selbst positive Ergebnisseverloren ihren Schrecken

Allerdings: "Ohne Susanne Wagner vom Physiomed-Therapiezentrum in Weinheim (am Hector Sport-Centrum, Anm. d. Red.), die das Helfernetzwerk ins Leben gerufen, gemanagt und den Rundum-Service von der Bereitstellung der Desinfektionsmittel bis zum Stellen von Schutzmasken ohne Fehl und Tadel gemeistert hat, wäre dies alles nicht möglich gewesen." Waldschul-Rektorin Katja Hoger, zugleich Geschäftsführende Schulleiterin, wusste genau, an welche Adresse sie dieser Tage zum Abschluss der Testungen ihren Dank zu richten hatte.

Jede Zeit habe ihre Helden, "von Superman bis Avatar", so Hoger. Die wahren Helden aber finde man im Alltag. Nicht Worte zeichneten sie aus, sondern Taten: "Als uns Corona von einer Herausforderung in die andere jagte, fanden wir unsere Helden in den Testhelfern und in der Person von Susanne Wagner unsere Superwoman." Angefangen hatte es kurz vor den Osterferien 2021 mit einem Erlass des Kultusministeriums zur Testpflicht an den Schulen des Landes. "Sollen wir mit ein paar Eltern vorbeikommen und helfen?", habe Wagner angefragt, deren Tochter die Waldschule besucht. "Wir dachten, wir testen etwa sechs Wochen lang, dann ist alles vorbei", spann Hoger den Faden weiter. "Pustekuchen!", wie ihre Schüler sagen würden. Umso tiefer sei die Dankbarkeit dafür, dass der Atem aller über mehr als ein Jahr hinweg reichte.

Die von oben zweimal pro Woche verordnete Testpflicht wurde zunächst bis zu den Sommerferien ausgedehnt und ab dem Herbst auf ein dreimaliges Testen pro Woche erweitert. Erst zum März dieses Jahres wurde die Vorschrift wieder auf ein zweimaliges Testen pro Woche abgespeckt. Ob in der Carl-Orff-Schule in Sulzbach, in der Theodor-Heuss-, der Joachim-Gelberg-, der Dietrich-Bonhoeffer-, der Friedrich- oder der Zweiburgenschule in den Ortsteilen sowie in der Nord-, Kern- und Weststadt: Das Engagement der Testhelfer sowie die Selbstverständlichkeit, Warmherzigkeit und Leichtigkeit, mit der alle vorgegangen seien, habe beeindruckt, berichtete Hoger. Auch deshalb, weil der Schulbetrieb in seinem Ablauf immer weniger gestört wurde. "Sie haben die Werte der Schulgemeinschaft durch eine herausfordernde Zeit getragen", verteilte Hoger "Einser-Noten". Jeder einzelne Testhelfer und jede einzelne Helferin habe es den Schulen ermöglicht, Schulzeit zugunsten der Kinder zu erhalten.

Manch einer der Schüler vermisse die Tests nach den Osterferien sogar, so Hoger. Auch wenn anfangs bei "positiven" Ergebnissen öfters Tränen flossen: Mit der Dauer der Pandemie wurden auch solche Resultate weniger schwergenommen. Mit Auftreten der Omikron-Variante hätten alle gewusst: "Es kann jeden treffen."

Lohn der guten Tat: Im Namen von OB Manuel Just lud Hoger alle Helfer und Lehrkräfte für den 3. Juni zu einer Sondervorstellung von "Holzwurm meets Musical" in die Stadthalle ein. Das letzte Wort hatte Wagner. Ihr Team stehe im Fall der Fälle weiter zur Verfügung: "Wenn uns die Grundschulen brauchen, sind wir da."